Глава Карелии поздравил школьников с победой в конкурсе «Большая перемена»

Старшеклассники и педагоги-наставники получили денежные призы.

Карельские школьники одержали победу в конкурсе «Большая перемена». Об этом на своей странице сообщил глава региона.

«Дорогие ребята, вы достойно представили родную республику на конкурсе в Международном детском центре „Артек“. Так держать!», — сказал Артур Парфенчиков.

Одиннадцатиклассница Анна Головачева и десятиклассница Ульяна Постникова стали лауреатами первой степени. Анна получила миллион рублей на образование. Ульяна — двести тысяч, а также дополнительные баллы к портфолио достижений, которые пригодятся во время поступления в вузы.

Кроме того, семь лауреатов второй степени получили приз в виде двухсот тысяч рублей. Также одному участнику из Карелии вручили сертификат на сто тысяч рублей. Педагоги-наставники получат по 150 тысяч рублей и возможность дополнительно обучаться, отметил глава.