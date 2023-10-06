Глава Карелии поздравил Владимира Путина с Днем рождения

Президент России сегодня празднует День рождения.
Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем Рождения.
«У России — сильный лидер и лучший Президент, — написал Артур Парфенчиков. — С Днём рождения, Владимир Владимирович!»
Президент Российской Федерации Владимир Путин празднует свой день рождения сегодня, 7 октября.
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