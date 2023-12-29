Глава Карелии поздравил земляков с Рождеством словами великого князя

Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице стихотворение Константина Романова.

С Рождеством Христовым поздравил жителей Карелии руководитель региона Артур Парфенчиков, опубликовав на своей странице слова поэта XIX века, великого князя Константина Романова.

«…Благословен тот день и час,

Когда Господь наш воплотился,

Когда на землю Он явился,

Чтоб возвести на Небо нас!», — Артур Парфенчиков напомнил, что эти строки были написаны почти полтора века назад.

«Сегодня мы вновь встречаем этот день, который стал для нас символом жизни и надежды. Желаю вам, друзья, Света, Добра и Мира — в каждый дом, в каждое сердце», — поздравил земляков глава Карелии.