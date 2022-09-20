Глава Карелии поздравил журналиста с юбилеем и поблагодарил за талант

Артур Парфенчиков поздравил с 75-летием писателя-документалиста, журналиста Константина Гнетнева.

На своей странице в соцсети глава республики написал, что сегодня Константин Васильевич Гнетнев, писатель-документалист, журналист отмечает сегодня своё 75-летие. В его творческой трудовой биографии — газеты «Беломорская трибуна» и «Комсомолец», районка в Олонце и «Карелия», журнал «Север».

Сотни заметок, очерки, книги — а в них история родной Карелии, судьбы земляков, их трудовые и фронтовые подвиги.

Его книги популярны, их читают с удовольствием. Все удостоены высоких оценок на профессиональных литературных конкурсах. В числе новых повестей — «Ветреный пояс» и «17 шлюз». За них Константину Гнетневу в этом году присуждено звание лауреата нашей специальной литературной премии «Во славу Отечества» имени Г. Р. Державина.

«С днём рождения, Константин Васильевич! Спасибо за Ваши талант и труд! Желаю здоровья, бодрости и новых работ — все мы их очень ждём!» — поздравил юбиляра Артур Парфенчиков.