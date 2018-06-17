Глава Карелии пожелал медикам, чтобы им сторицей вернулось все, что они дарят людям

Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети поздравление с Днем медицинского работника.

"Сегодня День медицинского работника – профессиональный праздник людей, без участия которых мы не представляем своей жизни, - написал Артур Парфенчиков, - очевидно, что профессия врача является одной из самых важных для человечества, поэтому медицинский работник любого звена – это призвание. Не может настоящий врач быть черствым и невосприимчивым к людскому горю. Самые ответственные, решительные, добрые, милосердные и терпеливые приходят к нам на помощь, жертвуя своими интересами и даже собственным здоровьем. Вы спасаете и продлеваете людям жизнь, поэтому желаю, чтобы судьба щедро наградила вас любящей семьей, верными друзьями, профессиональным и сплоченным коллективом. Пусть то, что вы дарите людям, возвращается вам сторицей. Желаю всем медицинским работникам здоровья, удовлетворения от работы, простого человеческого понимания и благодарности. Успехов в вашем благородном деле и праздничного настроения!"