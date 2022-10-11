Глава Карелии позвал директора училища на лед в его день рождения

Артур Парфенчиков поздравил с днем рождения директора федерального училища олимпийского резерва Александра Воронова.

В субботу, 10 декабря, день рождения у директора федерального училища олимпийского резерва Александра Воронова. С этим событием его поздравил глава Карелии Артур Парфенчиков.



«Когда в 2019 году обсуждалась его кандидатура на эту должность, знал, что Александр Михайлович справится. Не ошибся. Но за работой нельзя забывать и о тренировках! Что-то давненько мы не выходили вместе на лед, Александр Михайлович», - написал в соцсети Парфенчиков.



По его словам, в училище занимаются будущие спортсмены из разных регионов, в этом году состоялся первый выпуск. С января начнут работу новые отделения – футбола и спортивной гимнастики.



«Здесь рождаются чемпионы, такие как Влад Ларин! А наша команда «СКА-Карелия» выступает в молодежной хоккейной лиге. Впереди еще много планов – создание Аллеи олимпийской славы, завершение строительства спортблока № 2 и другие», - отметил глава республики.



Напомним, тхэквондист Владислав Ларин - человек года в Карелии. Его отметили за достижение высоких спортивных результатов и победу на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Он завоевал золото на турнире, победив в финале визави из Северной Македонии. Ларин вошел в историю карельского тхэквондо как первый олимпийский чемпион.