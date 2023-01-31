Глава Карелии позвал всех смотреть скульптуры «Гипербореи», пока они не растаяли (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков опубликовал видео заключительного дня фестиваля «Гиперборея», с конкурсами, ледяными и снежными скульптурами и огнем.

«В Петрозаводске завершился главный день любимого всеми зимнего праздника. Эмоции дня - в сердце, а снеговики и ледяные скульптуры Гипербореи-2023 - на набережной. Приходите смотреть, пока не растаяли!» - написал глава республики на своей странице в соцсети.