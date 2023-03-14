Глава Карелии предлагает выделять многодетным петрозаводчанам земельные участки за городом

Для 3 тысяч многодетных семей, состоящих в очереди на получение бесплатного участка, в Петрозаводске земли нет.

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что сегодня нужно быть реалистами в вопросе бесплатного предоставления в собственность земельных участков многодетным в Петрозаводске. Три тысячи земельных участков с инфраструктурой на территории города власти вряд ли найдут. Об этом Парфенчиков заявил 15 марта на онлайн-совещании по развитию Петрозаводска.

«Я лично объезжал наши населенные пункты, ближайшие к городу, там есть петрозаводчане, которые получили земельные участки в красивых местах. Разговаривал как-то с ним одним многодетным отцом. Они довольны, что получили земельный участок в великолепном месте на берегу озера, уже строятся. И у нас есть участки и в Кондопожском, и в Суоярвском, и Прионежском, и Пряжинском районах. И люди в принципе довольны, когда они получают в 30 минутах езды от Петрозаводска хороший участок, где они могут и садоводством, и огородничеством заниматься, и своих детей вывозить на свежий воздух, на рыбалку и т. д. Давайте здесь активнее работать в рамках концепции петрозаводской агломерации, о которой сейчас много говорим. И в перспективе надо размещать в пригороде и социальные объекты, начиная с детских садов. Уверен люди будут переезжать туда жить, а ездить работать в Петрозаводск. Это один из путей развития города. Не надо все многоэтажками застраивать. Минимуществу нужно работать в этом направлении по Петрозаводску и не столько по городу», — сказал глава республики.

По мнению Парфенчикова, нужно работать и над системой единовременной выплаты взамен выделения земельных участков, но финансовые возможности бюджета для этого сегодня достаточно ограничены.

«Ограничены, потому что у нас сегодня много первоочередных задач, которые мы должны решать, в том числе, рамках софинансирования проектов, на которые получаем серьезные федеральные средства», — отметил руководитель региона.