Глава Карелии предложил чиновникам освободить помещения для бизнеса в центре Петрозаводска

Парфенчиков предложил отдать бизнесу площади госведомств в Петрозаводске.

В Петрозаводске бизнесу необходимо предоставлять больше помещений для организации объектов общественного питания, торговли и досуга, приводит «РБК в Карелии» слова главы республики Артура Парфенчикова с онлайн-совещания по вопросам развития Петрозаводска. «Значительная часть помещений, которые занимаются сегодня на первых, цокольных этажах; отдельно стоящие здания — у нас даже на Ленина есть небольшие (здания), которые вполне можно переформатировать и действительно отдать предпринимателям», — заявил Парфенчиков.

По его словам, часть помещений в центре столицы Карелии могут использоваться в качестве кафе, ресторанов, мастерских, центров художественных промыслов. При этом чиновники и организации, которые непосредственно не заняты предоставлением услуг населению, могли бы переместиться из центра города.

«Если какие-то наши государственные учреждения бюджетные, наверно, их можно удобно переместить во дворы где-то и так далее. Это не так принципиально важно, чтобы они фасадом выходили на центральную улицу. Наоборот. Поэтому я просил бы эту работу провести. И где-то надо с федеральными ведомствами тоже разговаривать. Искать более удобные форматы», — заявил Артур Парфенчиков.

При этом, как отметил глава республики, в столице не хватает этнических ресторанов, где была бы представлена кухня тех народов, которые исторически проживают в регионе. В качестве примера он привел поморскую кухню, распространенную в карельском Беломорье.