Реклама

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года»
15.03.2023 15:43
В экологически чистом квартале «Свиристель» ведется строительство последнего дома (ВИДЕО)
15.03.2023 16:30
Экс-глава Карелии Андрей Нелидов работает в Норильске
15.03.2023 12:38
Появились кадры с места задержания главы Минсельхоза Карелии Лабинова, подозреваемого в получении взятки (ВИДЕО)
15.03.2023 18:43

Глава Карелии придумал, как отучить горожан выбрасывать шины и строительный мусор на помойку

Новости. Общество
07:00, 16 Марта 2023
фото: © КЭО

Новости партнеров

Артур Парфенчиков в ходе онлайн-совещания по развитию Петрозаводска обсудил вопрос вывоза строительного мусора и покрышек с контейнерных площадок города, а также наказания для тех, кто устраивает несанкционированные свалки.

В среду, 15 марта, в ходе онлайн-совещания по развитию Петрозаводска глава Карелии Артур Пафенчиков поднял вопрос о вывозе мусора с контейнерных площадок города, которым занимается Карельский экологический оператор.

По словам главы республики, уборку мусора осложняют несознательные граждане, выбрасывающие на контейнерные площадки строительный мусор и покрышки, которые должны по закону вывозить в индивидуальном порядке на специально отведенные места.

«Строительный мусор вывозится по индивидуальным заявкам. Так происходит везде. Заказывается контейнер и вывозится мусор. Это нормально, когда человек ремонтирует квартиру и заказывает для этого контейнер. Это нормально, когда он не бросает покрышки в то место, которое не предусмотрено для складирования этого мусора», — с возмущением объяснял Артур Парфенчиков.

Глава республики поинтересовался у мэра Петрозаводска Владимира Любарского, что делается для того, чтобы несанкционированных свалок было меньше, как проводится работа с населением.

На что руководитель города ответил, что, конечно, понимает, что все эти покрышки, шкафы и матрасы появляются не из воздуха.
«Все зависит от культуры горожан. Здесь вопрос переформатирования менталитета», — сказал Владимир Любарский.

А пока по просьбе властей Петрозаводска регоператор «за спасибо» вывозить шины и строительный мусор.
Глава Карелии отметил, что так быть не должно, необходимо граждан заставить вывозить строительный мусор в рамках закона.

«Тут вопросы контроля тоже, потому что это правонарушение, когда человек вот так вот выбрасывает мусор, который он должен вывезти в индивидуальном порядке. Контейнерные площадки — это не место куда все сбрасывается. Тут два варианта: либо включать вывоз всего мусора в тариф — и тогда все должны оплачивать вывоз строительного мусора, покрышек и диванов… Либо внедрять индивидуальную модель вывоза мусора. Но тогда люди должны знать, куда им позвонить», — резюмировал Парфенчиков и призвал всех заинтересованных лиц развешивать информационные листовки с указанием контактов, куда обращаться для заказа контейнера.

«И приписывайте туда, что несанкционированное складирование мусора является правонарушением, за которое может наступить ответственность, — сказал Артур Парфенчиков. — По-другому порядка в городе не наведем. Мы очень часто критикуем все вокруг, но когда касается нас, мы поздно вечером несем строительный мусор. А это неуважение к собственному городу, к окружающим, к своим соседям».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.03.2023, 15:19
«Вместе до последнего мгновения»: стало известно, кто погиб в Петрозаводске под припаркованным грузовиком
14.03.2023, 16:14
Артур Парфенчиков заявил, что в Петрозаводске будут сносить 5-этажные «хрущевки»
14.03.2023, 13:04
Рост цен на продукты в Финляндии бьет рекорды
09.03.2023, 12:04
Финны стали чаще пересекать границу в Вяртсиля, чем россияне
15.03.2023, 18:43
Появились кадры с места задержания главы Минсельхоза Карелии Лабинова, подозреваемого в получении взятки (ВИДЕО)
10.03.2023, 17:25
Еще два бойца из Карелии погибли в зоне СВО

Аналитика

15.03.2023 12:12
Обществоведение
Андрей Нелидов: «Начинаю жизнь заново в Норильске»
Бывший глава Карелии Андрей Нелидов рассказал, чем он сегодня занимается в «городе романтиков» - Норильске.
Помогаем каждому: в Карелии семьи участников СВО получают господдержку
14.03.2023 12:17
Северному оленю все равно, кто сохраняет его среду
13.03.2023 14:56
Дорогие дети, отдыхайте
13.03.2023 10:14
Опасные граффити
09.03.2023 15:32
«Обстановка радует»
07.03.2023 12:21
«У нас все есть, кроме кинотуалета»
06.03.2023 16:23
Вся аналитика

Чтиво

14.03.2023 14:42
Ушли быть блогерами
Стать учителем года и уйти в онлайн
Как 10 лет отработать в школе, а потом уйти в блогеры и зарабатывать в 4 раза больше?
«Природа – храм моей души»
13.03.2023 00:47
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.