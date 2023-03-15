Глава Карелии придумал, как отучить горожан выбрасывать шины и строительный мусор на помойку

Артур Парфенчиков в ходе онлайн-совещания по развитию Петрозаводска обсудил вопрос вывоза строительного мусора и покрышек с контейнерных площадок города, а также наказания для тех, кто устраивает несанкционированные свалки.

В среду, 15 марта, в ходе онлайн-совещания по развитию Петрозаводска глава Карелии Артур Пафенчиков поднял вопрос о вывозе мусора с контейнерных площадок города, которым занимается Карельский экологический оператор.

По словам главы республики, уборку мусора осложняют несознательные граждане, выбрасывающие на контейнерные площадки строительный мусор и покрышки, которые должны по закону вывозить в индивидуальном порядке на специально отведенные места.

«Строительный мусор вывозится по индивидуальным заявкам. Так происходит везде. Заказывается контейнер и вывозится мусор. Это нормально, когда человек ремонтирует квартиру и заказывает для этого контейнер. Это нормально, когда он не бросает покрышки в то место, которое не предусмотрено для складирования этого мусора», — с возмущением объяснял Артур Парфенчиков.

Глава республики поинтересовался у мэра Петрозаводска Владимира Любарского, что делается для того, чтобы несанкционированных свалок было меньше, как проводится работа с населением.

На что руководитель города ответил, что, конечно, понимает, что все эти покрышки, шкафы и матрасы появляются не из воздуха.

«Все зависит от культуры горожан. Здесь вопрос переформатирования менталитета», — сказал Владимир Любарский.

А пока по просьбе властей Петрозаводска регоператор «за спасибо» вывозить шины и строительный мусор.

Глава Карелии отметил, что так быть не должно, необходимо граждан заставить вывозить строительный мусор в рамках закона.

«Тут вопросы контроля тоже, потому что это правонарушение, когда человек вот так вот выбрасывает мусор, который он должен вывезти в индивидуальном порядке. Контейнерные площадки — это не место куда все сбрасывается. Тут два варианта: либо включать вывоз всего мусора в тариф — и тогда все должны оплачивать вывоз строительного мусора, покрышек и диванов… Либо внедрять индивидуальную модель вывоза мусора. Но тогда люди должны знать, куда им позвонить», — резюмировал Парфенчиков и призвал всех заинтересованных лиц развешивать информационные листовки с указанием контактов, куда обращаться для заказа контейнера.

«И приписывайте туда, что несанкционированное складирование мусора является правонарушением, за которое может наступить ответственность, — сказал Артур Парфенчиков. — По-другому порядка в городе не наведем. Мы очень часто критикуем все вокруг, но когда касается нас, мы поздно вечером несем строительный мусор. А это неуважение к собственному городу, к окружающим, к своим соседям».