Глава Карелии предложил поставить памятник бойцам, погибшим на Украине

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил увековечить память жителей республики, погибших в ходе спецоперации на Украине.
С таким предложением он выступил сегодня на заседании горсовета Петрозаводска.
«Думаю, что уже сейчас надо подумать над увековечиванием памяти участников спецоперации», — сказал Парфенчиков.
Он призвал власти и жителей республики сделать все, чтобы военнослужащие, которые сейчас находятся на Украине, чувствовали «надежный тыл».
Как сообщалось ранее, официально подтверждена гибель шести жителей Карелии, участвовавших в спецоперации.
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