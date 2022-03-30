Глава Карелии предложил поставить памятник бойцам, погибшим на Украине

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил увековечить память жителей республики, погибших в ходе спецоперации на Украине.

С таким предложением он выступил сегодня на заседании горсовета Петрозаводска.

«Думаю, что уже сейчас надо подумать над увековечиванием памяти участников спецоперации», — сказал Парфенчиков.

Он призвал власти и жителей республики сделать все, чтобы военнослужащие, которые сейчас находятся на Украине, чувствовали «надежный тыл».

Как сообщалось ранее, официально подтверждена гибель шести жителей Карелии, участвовавших в спецоперации.