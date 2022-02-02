Глава Карелии предложил повысить статус Поморского народного хора и удивился ответу Минкультуры

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил вывести Поморский народный хор, который работает в Беломорском районе, с муниципального на республиканский уровень.

С такой инициативой губернатор выступил на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития района.

«Поморский хор — это достояние всей республики… Поэтому надо подумать, что бы поморский народный хор получил статус регионального», — сказал Парфенчиков.

Повышение статуса хора приведет к тому, что он будет находиться в структуре министерства культуры и получать оттуда финансирование.

«Теоретически это возможно, но у нас сейчас мораторий на увеличение штатной численности, поэтому пока этот вопрос отложили до того времени, когда средства регионального бюджета будут позволять», — сказал министр.

Этот ответ удивил главу республики, по мнению которого, мораторий на увеличений штатной численности должен распространяться только на чиновников. Парфенчиков предложил Минкультуры проработать этот вопрос.

Статус Поморского хора обсуждался в связи с реорганизацией Центра поморской культуры, против которой в прошлом году протестовали местные жители. Поморский хор вывели из структуры центра, а сам Центр объединили с краеведческим музеем.