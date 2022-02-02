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Глава Карелии предложил повысить статус Поморского народного хора и удивился ответу Минкультуры

Новости. Культура
13:49, 03 Февраля 2022
фото: © Ольга Степанова / ВК; © Николай Смирнов:

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Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил вывести Поморский народный хор, который работает в Беломорском районе, с муниципального на республиканский уровень.

С такой инициативой губернатор выступил на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития района.

«Поморский хор — это достояние всей республики… Поэтому надо подумать, что бы поморский народный хор получил статус регионального», — сказал Парфенчиков.

Повышение статуса хора приведет к тому, что он будет находиться в структуре министерства культуры и получать оттуда финансирование.

«Теоретически это возможно, но у нас сейчас мораторий на увеличение штатной численности, поэтому пока этот вопрос отложили до того времени, когда средства регионального бюджета будут позволять», — сказал министр.

Этот ответ удивил главу республики, по мнению которого, мораторий на увеличений штатной численности должен распространяться только на чиновников. Парфенчиков предложил Минкультуры проработать этот вопрос.

Статус Поморского хора обсуждался в связи с реорганизацией Центра поморской культуры, против которой в прошлом году протестовали местные жители. Поморский хор вывели из структуры центра, а сам Центр объединили с краеведческим музеем.

 

 

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Комментарии

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Изя
2022-02-03 15:18:19
Предложение , не предлагать ничего , а начать работать ))) :)
комба
2022-02-03 14:18:47
На московские деньги рот не разевай.
Гость
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