Глава Карелии предложил строить торговые центры вокруг Петрозаводска

Глава республики Артур Парфенчиков считает, что в окрестностях карельской столицы необходимо возводить торговые объекты для комфорта жителей.

На ближайших к Петрозаводску территориях следует строить торговые центры, чтобы людям не приходилось ездить за покупками в карельскую столицу. Об этом во время совещания по социально-экономическому развитию Прионежcкого района заявил Артур Парфенчиков.

«Где мы торговые центры будем строить?», — обратился к участникам совещания Парфенчиков, призывая их обратить внимание на перспективу развития территорий. Парфенчиков указал на несколько населенных пунктов — село Кончезеро, поселок Шуя и местечко Лучевое.

«Пусть это дачные кооперативы, но там тысячи людей живут летом. Не должны люди ездить в Петрозаводск для того, чтобы там в нормальный супермаркет сходить и так далее. Такие центры должны появляться уже вокруг города Петрозаводска. А что такое центр? В принципе, это то, что мы имеем сегодня, — „Лотос Plaza“ тот же самый. Там все должно быть. В том числе и какие-то вопросы, связанные со спортом, и так далее», — заявил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии считает, что возведение торговых центров в окрестностях Петрозаводска может заинтересовать предпринимателей.

«И бизнесу это интересно, потому что он прекрасно понимает, что через 5-10 лет вокруг этого торгового центра будет жить в доступности полчаса-40 минут 20-25 тысяч человек», — пояснил Парфенчиков.

Ранее Артур Парфенчиков заявлял, что в Прионежье следует создать условия для любителей загородной жизни, которые готовы переехать из Петрозаводска.