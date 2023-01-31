Глава Карелии предложил жителям присылать вопросы к онлайн-совещанию о Сегежском районе

Серия совещаний о социально-экономическом развитии районов Карелии продолжится обсуждением вопросов о ситуации в Сегежском районе.
Об этом на своей странице Вконтакте написал глава республики Артур Парфенчиков.
Совещание пройдет 28 февраля.
«Трансляцию совещания начнём в 10:00, её можно посмотреть на моей странице и в паблике района. Вопросы можно задавать в комментариях к этому посту», — написал губернатор.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание