Глава Карелии предложил жителям присылать вопросы к онлайн-совещанию о Сегежском районе

Серия совещаний о социально-экономическом развитии районов Карелии продолжится обсуждением вопросов о ситуации в Сегежском районе.

Об этом на своей странице Вконтакте написал глава республики Артур Парфенчиков.

Совещание пройдет 28 февраля.

«Трансляцию совещания начнём в 10:00, её можно посмотреть на моей странице и в паблике района. Вопросы можно задавать в комментариях к этому посту», — написал губернатор.