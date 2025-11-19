Глава Карелии представил меры по развитию доступного туризма на заседании комиссии Госсовета России

В рамках выступления Артур Парфенчиков предложил включить в нацпроект «Туризм и гостеприимство» отдельный федеральный проект «Социальный туризм».
Проект направлен на пожилых людей, инвалидов, детей из малообеспеченных семей, военнослужащих, ветеранов боевых действий и другие категории граждан, нуждающиеся в государственной поддержке при организации отдыха и оздоровления.
20 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с докладом на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Туризм». Руководитель нашей республики возглавляет в ней подгруппу «Социальный туризм».
Темой доклада стал комплекс мер, направленных на развитие доступного туризма для социальных групп населения.
— Социальный туризм — это про укрепление здоровья нации, а, следовательно, снижение нагрузки на систему здравоохранения за счет предоставления доступного отдыха и оздоровления. Существующая система управления социальным туризмом и финансовые механизмы поддержки социального туризма требуют доработки, — подчеркнул Артур Парфенчиков.Глава Карелии отметил, что социальные программы востребованы, но распределены между различными федеральными и региональными органами власти, что затрудняет координацию и снижает эффективность их реализации.
— Действующие нормы финансовой поддержки предусматривают лишь частичное возмещение затрат на организацию отдыха, при этом объем бюджетного финансирования явно недостаточен для удовлетворения потребностей всех нуждающихся категорий граждан. Отсутствие налоговых льгот для туроператоров, работающих в сфере социального туризма, значительно ограничивает развитие этого направления, — сказал Артур Парфенчиков. — По оценкам экспертов, потенциал рынка социального туризма в России высок, но раскрыт лишь на 20-30%. Для полноценного его раскрытия необходима консолидация усилий государства, частного бизнеса и общественности.По итогам проведенного анализа глава Карелии предложил доработать комплекс мер поддержки социального туризма: уточнить его определение в федеральном законе с отражением целевой аудитории, рассмотреть вопрос включения в нацпроект «Туризм и гостеприимство» отдельного федерального проекта «Социальный туризм», разработать единый межведомственный документ с конкретизацией мер, полномочий и целевых групп, а также определением предлагаемых услуг.
Также Артур Парфенчиков отметил необходимость обратить внимание на разработку и введение программы налогового вычета для предприятий, организующих отдых и оздоровление детей сотрудников, установить налоговые льготы для организаций, предоставляющих услуги социального туризма, разработать программу, направленную на реорганизацию действующих, запуск или реализацию замороженных объектов под организацию детского отдыха и оздоровления, а также на формирование программ доступного отдыха для участников СВО и их семей.
Помимо этого, среди предложений в рамках работы подгруппы — создание системы региональных и муниципальных мер поддержки объектов детского отдыха и оздоровления (на примере лучших региональных практик), устранение избыточных требований к организации детских туристических поездок, а также создание «Детского туристического сертификата», направленного на субсидирование расходов на внутренние турпоездки.
Отметим, что сегодня в России действует ряд программ социального туризма, таких как «Больше, чем путешествие», для школьников 5-9 классов, субсидии туроператорам в некоторых регионах на детские экскурсии, региональные проекты для пенсионеров и людей с ОВЗ. Эти меры способствуют росту турпотока среди социально незащищенных групп населения, увеличивая его в среднем на 6% с 2022 по 2025 год.