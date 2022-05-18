890x80
Реклама
Пропавшая две недели назад 45-летняя жительница Петрозаводска найдена живой
Сегодня 10:17
Полиция назвала причины лобового столкновения грузовика с легковушкой в Карелии (ФОТО)
Сегодня 10:18
Adidas и Pandora готовятся вернуться в Россию
Сегодня 00:10
«Железный человек» Тимур Зорняков: Огромное спасибо моей супруге за терпение
18.05.2022 19:35
Актуальные вакансии в строительной сфере в Карелии
Сегодня 08:30

Глава Карелии представил полпреду президента РФ Александр Гуцану проекты в сфере импортозамещения

Новости. Политика
17:20, 19 Мая 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан оценил работу промышленных предприятий Карелии в условиях санкций, а также побывал в технопарке «Южная промзона», на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе и Литейном заводе «Петрозаводскмаш», сообщили в правительстве Карелии.

Сегодня, 19 мая, в Карелии работает полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Вместе с главой Карелии Артуром Парфенчиковым полпред побывал на крупных петрозаводских предприятиях: технопарке «Южная промзона», Литейном заводе, Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

Как рассказал представитель собственника технопарка «Южная промзона» Дмитрий Фабрикантов, в условиях антироссийских санкций карельский камень и изделия из него стали еще более востребованными.

«Поступление заявок на заказы увеличилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. География поставок также расширилась — от Краснодарского края до Сахалина», — сказал Фабрикантов.

Карельские поставщики обеспечивают 90% сырья для производственного процесса, остальной камень получают из других регионов России. Запчасти для оборудования промышленный парк закупает у компаний из дружественных стран и на российском рынке.

«У нас сейчас две задачи — это строительство второй очереди „Южной промзоны“ и создание отдельного экопарка по переработке отходов производства, каменной пыли. При этом мы сможем воспользоваться новыми мерами федеральной поддержки», — подчеркнул глава Карелии.

«Южная промзона» стала первым в России технопарком по камнеобработке. В качестве управляющей компании выступило ООО «Акцепт». Технопарк предоставляет услуги доступа к современному оборудованию, необходимой инфраструктуре и складским терминалам. Работающие на площадях промышленного парка компании выпускают изделия из камня − плиты мощения, брусчатку, слэбы. Соглашения о статусе резидентов промышленного технопарка ООО «Акцепт» заключило с шестью компаниями.

Технопарк «Южная промзона» начал работу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассчитанного на 2019–2024 годы. В планах — за 3-4 года вдвое расширить производство и создать новые рабочие места.

«Современное высокотехнологичное производство, хорошее оборудование, квалифицированные специалисты. В соответствии с вызовами текущей экономической ситуации, а также на перспективу, количество рабочих мест должно увеличиваться», — отметил Александр Гуцан.

После посещения технопарка полпред Президента провел рабочую встречу на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. При поддержке Главы государства и Правительства Карелии там реализуют проект по глубокой модернизации предприятия, который предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, а также роботизацию и автоматизацию процессов производства.

Во время модернизации на территории завода возведут блок корпусных цехов площадью более 25 тысяч квадратных метров, контрольно-пропускной пункт, подпорную стену, центр обработки данных, станцию газификации технических газов, компрессорную станцию и очистные сооружения.

Реконструируют и существующий стапель. Для управления предприятием будут использовать интегрированную информационную систему цифрового производства. По итогу количество выпускаемых судов увеличат с трех до десяти ежегодно, а также создадут не менее 500 дополнительных рабочих мест.

В этом году на объекте планируется завершение нулевого цикла блока корпусных цехов: будут выполнены работы по устройству котлована и устройству фундаментов. К осени 2023 года будет готов каркас нового блока корпусных цехов: высота корпусостроительного цеха составит более 33 метров. В новом эллинге установят 14 мостовых кранов, в том числе грузоподъемностью до 60 тонн, 2 консольных и 3 козловых крана.

Директор предприятия Владимир Майзус продемонстрировал полпреду и продукцию завода — краболов «Капитан Александров», который спустили на воду в январе этого года. Это первое подобное специализированное судно, которое будет изготовлено «под ключ». До этого для промышленной добычи краба приобретали бывшие в употреблении рыбопромысловые суда, а затем переоборудовали их под свои нужды.

Кроме того, Александр Гуцан и Артур Парфенчиков побывали на Литейном заводе «Петрозаводскмаш», который обладает уникальным производственным потенциалом в России и опытом серийного производства изделий крупного литья. 

В данный момент литейный завод реализует инвестпрограмму, направленную на запуск в серийное производство с их предварительной механической обработкой отливок, используемых при сборке дизельных двигателей.

Проектом предусматривается освоение, производство и выпуск изделий для различных сфер экономики. К примеру, в железнодорожной отрасли востребованы блоки, картера, крышки и другие чугунные компоненты дизельных двигателей различной мощности. До недавнего времени такие детали в России не производились и поставлялись на предприятия машиностроения из-за рубежа.

Сегодня полпред также проводит рабочие встречи в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2022, 11:26
Военкомат Петрозаводска ищет тех, кто хочет ненадолго стать контрактником
13.05.2022, 10:55
Плотина открыта: на Петрозаводск идет волна
13.05.2022, 06:40
Работники поликлиники в Карелии лишатся должностей из-за жалоб пациентов
17.05.2022, 09:50
Город в Приладожье Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха летом
14.05.2022, 13:28
Несколько дачных кооперативов под Петрозаводском отрезаны от «большой земли» из-за потопа (ФОТО)
13.05.2022, 12:03
Синоптики рассказали, каким будет лето в России

Аналитика

Сегодня 11:09
Капитал
Тернистый путь к красивому водопаду
Как власти Карелии в течение долгих лет пытаются проложить дорогу к водопаду «Белые мосты», на пути к которому буксуют в грязи машины туристов.
Боднарчук продолжил судебную схватку с властью Карелии
16.05.2022 16:18
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
13.05.2022 14:07
На каких условиях районы Карелии войдут в Петрозаводскую агломерацию
12.05.2022 14:47
Дорогие народные избранники
11.05.2022 13:55
Вся аналитика

Чтиво

18.05.2022 12:00
Кофе со сливками
Такой не железный «Железный человек»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
архив чтиво

Медиа

Первый в Карелии Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков в гостях у «Кофе со сливками»
18.05.2022 13:23
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.