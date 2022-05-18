Глава Карелии представил полпреду президента РФ Александр Гуцану проекты в сфере импортозамещения

Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан оценил работу промышленных предприятий Карелии в условиях санкций, а также побывал в технопарке «Южная промзона», на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе и Литейном заводе «Петрозаводскмаш», сообщили в правительстве Карелии.

Сегодня, 19 мая, в Карелии работает полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Вместе с главой Карелии Артуром Парфенчиковым полпред побывал на крупных петрозаводских предприятиях: технопарке «Южная промзона», Литейном заводе, Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

Как рассказал представитель собственника технопарка «Южная промзона» Дмитрий Фабрикантов, в условиях антироссийских санкций карельский камень и изделия из него стали еще более востребованными.

«Поступление заявок на заказы увеличилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. География поставок также расширилась — от Краснодарского края до Сахалина», — сказал Фабрикантов.

Карельские поставщики обеспечивают 90% сырья для производственного процесса, остальной камень получают из других регионов России. Запчасти для оборудования промышленный парк закупает у компаний из дружественных стран и на российском рынке.

«У нас сейчас две задачи — это строительство второй очереди „Южной промзоны“ и создание отдельного экопарка по переработке отходов производства, каменной пыли. При этом мы сможем воспользоваться новыми мерами федеральной поддержки», — подчеркнул глава Карелии.

«Южная промзона» стала первым в России технопарком по камнеобработке. В качестве управляющей компании выступило ООО «Акцепт». Технопарк предоставляет услуги доступа к современному оборудованию, необходимой инфраструктуре и складским терминалам. Работающие на площадях промышленного парка компании выпускают изделия из камня − плиты мощения, брусчатку, слэбы. Соглашения о статусе резидентов промышленного технопарка ООО «Акцепт» заключило с шестью компаниями.

Технопарк «Южная промзона» начал работу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассчитанного на 2019–2024 годы. В планах — за 3-4 года вдвое расширить производство и создать новые рабочие места.

«Современное высокотехнологичное производство, хорошее оборудование, квалифицированные специалисты. В соответствии с вызовами текущей экономической ситуации, а также на перспективу, количество рабочих мест должно увеличиваться», — отметил Александр Гуцан.

После посещения технопарка полпред Президента провел рабочую встречу на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. При поддержке Главы государства и Правительства Карелии там реализуют проект по глубокой модернизации предприятия, который предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, а также роботизацию и автоматизацию процессов производства.

Во время модернизации на территории завода возведут блок корпусных цехов площадью более 25 тысяч квадратных метров, контрольно-пропускной пункт, подпорную стену, центр обработки данных, станцию газификации технических газов, компрессорную станцию и очистные сооружения.

Реконструируют и существующий стапель. Для управления предприятием будут использовать интегрированную информационную систему цифрового производства. По итогу количество выпускаемых судов увеличат с трех до десяти ежегодно, а также создадут не менее 500 дополнительных рабочих мест.

В этом году на объекте планируется завершение нулевого цикла блока корпусных цехов: будут выполнены работы по устройству котлована и устройству фундаментов. К осени 2023 года будет готов каркас нового блока корпусных цехов: высота корпусостроительного цеха составит более 33 метров. В новом эллинге установят 14 мостовых кранов, в том числе грузоподъемностью до 60 тонн, 2 консольных и 3 козловых крана.

Директор предприятия Владимир Майзус продемонстрировал полпреду и продукцию завода — краболов «Капитан Александров», который спустили на воду в январе этого года. Это первое подобное специализированное судно, которое будет изготовлено «под ключ». До этого для промышленной добычи краба приобретали бывшие в употреблении рыбопромысловые суда, а затем переоборудовали их под свои нужды.

Кроме того, Александр Гуцан и Артур Парфенчиков побывали на Литейном заводе «Петрозаводскмаш», который обладает уникальным производственным потенциалом в России и опытом серийного производства изделий крупного литья.

В данный момент литейный завод реализует инвестпрограмму, направленную на запуск в серийное производство с их предварительной механической обработкой отливок, используемых при сборке дизельных двигателей.

Проектом предусматривается освоение, производство и выпуск изделий для различных сфер экономики. К примеру, в железнодорожной отрасли востребованы блоки, картера, крышки и другие чугунные компоненты дизельных двигателей различной мощности. До недавнего времени такие детали в России не производились и поставлялись на предприятия машиностроения из-за рубежа.

Сегодня полпред также проводит рабочие встречи в Петрозаводске.