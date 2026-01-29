Глава Карелии представил в Национальном центре Россия стратегию развития республики до 2030 года

Все ключевые проекты, которые уже реализуются и будут реализованы в регионе в ближайшие годы, направлены на повышение качества жизни людей.

С 29 января в Национальном центре «Россия» стартовали Дни Республики Карелия. Центральным событием тематических дней стала презентация стратегии развития «Республика Карелия — 2030», которую представил руководитель региона Артур Парфенчиков. Глава Карелии рассказал о развитии социальной сферы и инфраструктуры, реализации крупных инвестиционных проектов, работе республиканской власти по повышению качества жизни людей.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что Карелия сегодня — большой промышленный центр. За последние годы республика открыла целый ряд новых предприятий и производств, в том числе импортозамещающих. В частности, в Карелии создали центр компетенций литейного производства на базе Литейного завода «Петрозаводскмаш», который выпускает продукцию для машиностроения.

— Для нас очень важно развитие этого предприятия, потому что мы являемся лидерами в производстве двигателей для различных отраслей российской промышленности, — отметил на презентации генеральный директор компании «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа. — Наша основная задача полностью заместить продукцию для нужд отечественной экономики и довести предприятие до максимальной загрузки. Мы планируем это сделать в 2026–2027 годах.Новые предприятия — это, прежде всего, новые рабочие места, налоги в бюджет и возможность направлять дополнительные деньги на социальные нужды людей. Как подчеркнул Глава Карелии, самая главная задача — сделать жизнь в республике лучше и комфортнее для каждого жителя.

— Для этого мы работаем комплексно, развиваем медицину, образование, строим дороги, мосты, спортивную инфраструктуру, расселяем аварийное жилье, — заявил Артур Парфенчиков. — Например, за последние годы в республике построили 51 ФАП и 12 врачебных амбулаторий, отремонтировали 56 других объектов здравоохранения, что позволило улучшить условия оказания медпомощи для почти 80% сельских жителей Карелии. За шесть лет мы построили 78 мостов и путепроводов, в том числе 15 в прошлом году, привели в нормативное состояние более полутора тысяч километров дорог в республике.

Руководитель региона также отметил большой интерес к республике со стороны инвесторов.

— Сегодня Карелия реализует порядка 290 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 150 млрд рублей, что особенно важно, созданием для жителей порядка 12 тысяч новых рабочих мест, — рассказал Артур Парфенчиков.Особое внимание уделяется развитию карельской Арктики и приграничных районов республики — и в давние времена, и сейчас Карелия является северным форпостом и щитом страны.

В презентации приняли участие представители федеральных и республиканских органов власти, главы муниципальных районов и округов, руководители предприятий Карелии, общественники, участники СВО и программы «Герои Карелии».