Глава Карелии предупредил людей, призывающих к отказу от вакцинации, что их ждет на том свете

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал убийцами тех людей, которые призывают других отказываться от вакцинации, и объяснил, что они за это могут ответить на том свете.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства.

«Общество должно дать оценку определенным претендентам на общественное мнение. Это убийцы. Есть заповедь „не убий“. Ты отговорил человека от прививки, а он умер, значит ты его убил. Я не знаю, оттуда еще никто не возвращался, но, возможно, там на какой-то скрижали человек с удивлением обнаружит, что он, оказывается, убийца. Так ведь я ни в кого не стрелял, я никого не резал! А помнишь ты отговорил от прививки? И отговорил ты 120 человек своими постами, своей глупостью. Вот 120 человек — они убиты тобой. Убить можно и словом, очень жаль, что кто-то этого не понимает», — предупредил Парфенчиков.