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Глава Карелии предупредил людей, призывающих к отказу от вакцинации, что их ждет на том свете

Новости. Общество
12:50, 28 Октября 2021
фото: © Гюстава Доре / «Божественная комедия»

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Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал убийцами тех людей, которые призывают других отказываться от вакцинации, и объяснил, что они за это могут ответить на том свете.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства.

«Общество должно дать оценку определенным претендентам на общественное мнение. Это убийцы. Есть заповедь „не убий“. Ты отговорил человека от прививки, а он умер, значит ты его убил. Я не знаю, оттуда еще никто не возвращался, но, возможно, там на какой-то скрижали человек с удивлением обнаружит, что он, оказывается, убийца. Так ведь я ни в кого не стрелял, я никого не резал! А помнишь ты отговорил от прививки? И отговорил ты 120 человек своими постами, своей глупостью. Вот 120 человек — они убиты тобой. Убить можно и словом, очень жаль, что кто-то этого не понимает», — предупредил Парфенчиков.

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Комментарии

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Горожанин
2021-10-28 13:49:20
На этом свете дать оценку может только суд. На основе Закона. Значит, нет у нас ни того, ни другого, и вся надежда только но загробный мир?!
Leopol'd
2021-10-28 13:43:23
Как насчет воли божьей?
Как насчет того, что привитый (теоретически) ощущает болезнь слабее. А значит сам того не зная ходит и убивает других!!!
User
2021-10-28 13:40:30
Что-там про акцию "Карелия без наркотиков"? Ленина, 19 проверяли?
Изя
2021-10-28 13:25:31
Трындец , мог покинул тело )) Вроде , щас пожить то хочется . Вот , что значит поработал в фискальных органах и оторвался от реальной жизни , шмурдяк в голове :)
Изя
2021-10-28 13:34:26
мозг , опечатка ))
ЗС
2021-10-28 13:18:26
Вообще-то, скрижали - каменные доски с 10-тью Заповедями Божьими - раритет в единственном экземпляре, не найденный пока ещё. И они не "какие-то".
Руслан
2021-10-28 13:13:21
Что то рановато его "накрыло"!?!
Ещё не тот возраст вроде....
Ну,а насчёт того сколько людей у нас гибнут в авариях , от хреновых дорог, и от плохой медицины? Не говоря уже о спаивании населения!?! Миллионы!!!
Кого убийцей то назовём?
Изя
2021-10-28 13:26:03
Руслан, думаете рання деменция ???)))
антинытик
2021-10-28 13:12:10
Описал картинку в яме возле театра
Саныч
2021-10-28 13:03:38
Нифигаж. С козырей зашел.
Изя
2021-10-28 13:34:49
Саныч, )())))))))))))))))))))))))))))))))))
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