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Глава Карелии предупредил о юридической ответственности за ситуацию на государственном с/х предприятии

Новости. Экономика
14:21, 17 Февраля 2023

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Финансовые проблемы, которые возникли в прошлом году в государственном совхозе «Толвуйский», вызвали реакцию главы Карелии Артура Парфенчикова.

О ситуации на предприятии он говорил сегодня на совещании, посвященном развитию Медвежьегорского района, где расположен совхоз.

По словам губернатора, в прошлом году работникам предприятия задерживали зарплату. Министр сельского хозяйства Владимир Лабинов заверил, что начиная с октября прошлого года, зарплата выплачивается вовремя.

Проблемы возникли из-за того, что Медвежьегорский молокозавод не расплатился вовремя за поставленное молоко.  Артур Парфенчиков назвал эту ситуацию недопустимой. Он распорядился поставлять молоко «Толвуйского» тем предприятиям, которые будут «обеспечивать соответствующую дисциплину платежей».

Руководитель региона напомнил, что в модернизацию совхоза вкладываются большие бюджетные деньги.

«Направо и налево бесплатно молоко мы точно отдавать не можем, иначе оно загнется — это предприятие. И все наши средства государственные, которые мы в него вложили тоже пойдут прахом. А это уже вопрос не только экономический, но и юридический со стороны следователей и прокурора», — предупредил глава республики.

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