Глава Карелии прибавил в медиарейтинге губернаторов Северо-Запада

Артур Парфенчиков переместился на позицию выше в имиджевом списке глав регионов СЗФО.

Стал известен медиарейтинг губернаторов за октябрь 2023 года. Результаты предоставила пресс-служба независимой исследовательской компании «Медиалогия», специализирующейся на анализе СМИ и соцмедиа.

Согласно ее данным, МедиаИндекс Артура Парфенчикова за прошлый месяц составил 21 860,2. В сравнении с результатами сентября руководитель нашего региона улучшил позиции и переместился в списке на строчку выше — с седьмой на шестую.

Как отметили в источнике, рейтинг был построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 87 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и Интернет-СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывалась влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ), характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный), роль персоны в сообщении (главная, эпизодическая) и наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Напомним, ранее врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова попала в тройку лидеров в рейтинге первых лиц столиц регионов Северо-Запада.