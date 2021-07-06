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Глава Карелии принес соболезнования семье умершего армянского музыканта, мастера дудука Дживана Гаспаряна

Новости. Общество
16:49, 07 Июля 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Известный армянский музыкант, непревзойденный мастер дудука Дживан Гаспарян ушел из жизни на 93 году жизни.

«Какие талантливые люди уходят… — написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Вчера пришло печальное известие — на 93 году умер Дживан Гаспарян, армянский музыкант, мастер игры на дудуке.

Был знаком с ним давно и очень благодарен за то, что четыре года назад этот удивительный человек откликнулся на мое предложение и приехал в Карелию. Концерт тогда прошел с аншлагом — его до сих пор помнят все, кому удалось на нем побывать. Настолько проникновенно играл и сам маэстро, и его музыканты. Люди аплодировали стоя.

Потом был интересный проект музыки дудука и органа в 2019 году. Это был последний приезд великого музыканта в Карелию. Мы тогда договорились, что я обязательно найду время и вновь приеду в Армению в гости к Дживану. Не сбылось…

Уход такого Мастера — невосполнимая утрата для всего музыкального мира. Но тяжелее всего, конечно, родным и близким. Приношу семье Дживана Гаспаряна искренние соболезнования.

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