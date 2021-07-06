Глава Карелии принес соболезнования семье умершего армянского музыканта, мастера дудука Дживана Гаспаряна

Известный армянский музыкант, непревзойденный мастер дудука Дживан Гаспарян ушел из жизни на 93 году жизни.

«Какие талантливые люди уходят… — написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Вчера пришло печальное известие — на 93 году умер Дживан Гаспарян, армянский музыкант, мастер игры на дудуке.

Был знаком с ним давно и очень благодарен за то, что четыре года назад этот удивительный человек откликнулся на мое предложение и приехал в Карелию. Концерт тогда прошел с аншлагом — его до сих пор помнят все, кому удалось на нем побывать. Настолько проникновенно играл и сам маэстро, и его музыканты. Люди аплодировали стоя.

Потом был интересный проект музыки дудука и органа в 2019 году. Это был последний приезд великого музыканта в Карелию. Мы тогда договорились, что я обязательно найду время и вновь приеду в Армению в гости к Дживану. Не сбылось…

Уход такого Мастера — невосполнимая утрата для всего музыкального мира. Но тяжелее всего, конечно, родным и близким. Приношу семье Дживана Гаспаряна искренние соболезнования.