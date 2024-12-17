Глава Карелии принял участие в Морской коллегии России

Особое внимание участники встречи уделили развитию науки и технологий.

18 декабря Артур Парфенчиков принял участие в заседании Морской коллегии Российской Федерации под председательством помощника Президента России Николая Патрушева, на котором обсуждали вопросы развития Арктической зоны России и Северного морского пути.

В ходе мероприятия члены Коллегии обсудили мероприятия по обеспечению безопасности государственной границы России в арктических широтах, развитие аварийно-спасательной инфраструктуры, формирование систем связи и др.

Особое внимание участники встречи уделили развитию науки и технологий, а также экологической безопасности и охране окружающей среды, созданию комфортных условий для жизни. Озвучены предложения по развитию минерально-сырьевых центров, обновлению научно-исследовательского флота и активизации научных исследований в Арктике.

По итогам работы Морской коллегии предложено разработать комплексный проект «Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути».