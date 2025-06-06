Глава Карелии принял участие в пленарном заседании под руководством Президента России Владимира Путина

Заседание состоялось 20 июня – в заключительный день XXVIII Петербургского международного экономического форума.

В центре внимания на пленарном заседании были стратегические шаги по изменению отечественной экономики, структуры, задачи повышения темпов её долгосрочного роста. Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на сложный внешний фон, ВВП России два последних года рос темпами выше среднемировых.

Среди основных задач для дальнейшего сбалансированного роста Президент страны выделил необходимость создания условий для повышения экономической активности граждан, «...чтобы и молодежь, и люди в зрелом возрасте могли реализовать свой потенциал на рынке труда». Уже сегодня страна успешно идет по пути решения проблемы молодежной безработицы: российская экономика входит в число лучших в мире по этому показателю. В России активно занимаются адаптацией образовательных программ под потребности реального сектора экономики.

В Карелии удается успешно следовать этому вектору развития – увеличивается набор абитуриентов на рабочие специальности для промышленных высокотехнологичных предприятий, создают современные площадки для обучения. Так, в рамках «Профессионалитета» в республике уже работают кластеры среднего профессионального образования «Арктический» в Сегеже, «Сампо» и «Петровская слобода» в Петрозаводске, которые готовят кадры для карельских предприятий машиностроения и сферы услуг. Уже в этом году новый кластер горнопромышленного профиля «КарьерА» откроют на базе политехнического колледжа в Костомукше.

Владимир Путин в своем выступлении отметил, что для роста экономики России необходимо дальнейшее технологическое развитие страны. Президент призвал не только разрабатывать новые технологические решения, но и оперативно внедрять их в жизнь.

– Необходимо более активное взаимодействие между образовательными организациями, научными институтами и бизнес-средой, – подчеркнул Владимир Путин.

В Карелии для решения этой задачи создан, в том числе, Конкурс грантов Главы республики. Ежегодно поддержку получают проекты молодых ученых, занимающихся исследованиями и разработкой практических решений для промышленности, энергетики, медицины и других социально-экономических сфер – Правительство региона активно сотрудничает с Петрозаводским государственным университетом. Многие разработки удается успешно внедрять на реальных производствах республики.

На пленарном заседании Владимир Путин подчеркнул особую роль в развитии малого и среднего бизнеса, а вместе с этим и всей экономики, электронных площадок для продажи товаров.

– Небольшой бизнес, отдельный предприниматель, просто мастеровой человек из небольшого города или села сегодня может найти покупателя своей продукции или услуг с помощью маркетплейсов. Их аудитория, клиентская база неуклонно растет как у нас в стране, так и во всем мире, – сказал Президент.

Владимир Путин отметил, что у России есть успешные примеры электронных площадок, и власти продолжат создавать условия для их развития – Президент попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах.

В Карелии одной из многочисленных мер поддержки субъектов МСП и самозанятых является помощь в выходе их продукции на маркетплейсы и ее продвижении. Такуюподдержку оказывает региональный центр «Мой бизнес».

Ещё одной темой, особенно актуальной для нашей республики, которую затронул Владимир Путин в своем выступлении на пленарном совещании, стал туризм. Карелия сегодня является одним из востребованных туристических направлений в стране. Развитие отрасли поддерживает Правительство республики. Среди преимуществ региона, помимо уникальной природы – многочисленные объекты культурного наследия. Об их сохранении и использовании на благо развития страны, высказался Президент:

– Зримым воплощением нашей национальной идентичности, самобытности, настоящими точками притяжения туристов являются старинные здания, храмы, усадьбы, объекты культурного наследия. Мы договорились к 2030 году отремонтировать, привести в порядок не менее тысячи таких объектов по всей стране, дать им вторую жизнь, в том числе за счет открытия музеев, просветительских и выставочных центров, гостиниц и т.д.

Говоря о важности поставленных Президентом задач, Глава Карелии подчеркнул:

– Многое у нас уже в работе. Карелия достигла рекордного минимума по показателю безработицы. Региональные меры поддержки бизнеса позволяют двигать экономику вперёд. Республика – лидер по созданию технопарков в стране и по росту инвестиций на Северо-Западе России. Мы развиваем традиционные для Карелии отрасли и открываем инновационные производства, – отметил Артур Парфенчиков.