Глава Карелии принял участие в совещании по безопасности на Северо-Западе России

Укрепление российских границ обсуждали 21 июня в Калининграде.

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев провел в Калининграде совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России. Во встрече приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, глава Карелии Артур Парфенчиков, руководители регионов СЗФО.

Одной из главных тем совещания стала защита российских границ с учетом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Как отметил Секретарь Совета Безопасности, важно усилить координацию работы по обустройству и техническому оснащению государственной границы, активизировать развитие автоматизированных систем паспортного и таможенного контроля.

«В связи с формированием новых угроз из-за возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции, свертывания приграничного сотрудничества европейских стран с нашей страной, а также в связи с отсутствием официальной демаркации государственной границы между Россией и Эстонией, требуется принятие дополнительных мер по совершенствованию сил и средств, обеспечивающих защиту и охрану государственной границы», — подчеркнул Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза призвал добиваться ускоренного развития приграничных территорий. Он напомнил, что в январе на оперативном совещании Совета Безопасности были выработаны необходимые меры государственной поддержки приграничных муниципалитетов.

«В ходе их реализации органам публичной власти на всех уровнях важно консолидировать совместные усилия на ускоренном экономическом развитии приграничья, обращая особое внимание на создание на этих территориях современной социальной, транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры», — отметил он.

О проделанной в этом направлении работе и дальнейших планах доложил Глава Карелии.

«Мы передали в федеральное ведение и капитально отремонтировали дорогу к Вяртсиля, идет реконструкция трассы к МАПП Люття, федеральный статус в прошлом году получила и автодорога до Суоперя, — сказал Артур Парфенчиков. — Кроме развития транспортной инфраструктуры важно обеспечить эти территории качественной сотовой связью, устойчивым теле- и радиосигналом. И здесь мы рассчитываем на поддержку федерального центра».

Для Карелии уже подтверждено финансирование на реконструкцию двух автомобильных пунктов пропуска — Вяртсиля и Люття.

Как добавил Николай Патрушев, в настоящее время также дополнительный импульс получила работа с молодежью для профилактики распространения радикальных идей. На базе вузов, в том числе Петрозаводского университета, создано четыре координационных центра по профилактике радикализма.