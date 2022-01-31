890x80
Реклама
Решающий гол 6
31.01.2022 16:05
Молодой житель Петрозаводска погиб в ДТП с грузовиком 1
31.01.2022 14:52

Глава Карелии призвал «бить во все колокола», чтобы предотвратить нападения собак на людей

Новости. Общество
11:21, 01 Февраля 2022
фото: © ТАСС / Владимир Смирнов

Новости партнеров

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился принять «жесткие меры», чтобы не допустить в республике повторения трагедий, произошедших в других регионах России из-за нападения собак на людей.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании правительства.

«Понятно, что проблема должна решаться системно. Здесь, очевидно, какие-то сбои в самом механизме изначально. Поэтому давайте вместе с муниципалитетами, вместе с депутатами ЗС, с нашими федеральными депутатами будем выстраивать понимание, как в системе решать эту проблему… Нужно принимать жесткие меры, если уже дети гибнут. Тут надо бить во все колокола и принимать жестки решения, где-то брать на себя ответственность. Жду от вас конкретных предложений буквально в ближайшие недели», — сказал Парфенчиков, обращаясь к премьер-министру правительства Александру Чепику.

Ранее в Забайкальском крае был введен режим ЧС после того, как 7-летнюю девочку насмерть загрызли бездомные собаки. Вскоре после этого режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бродячих собак был объявлен в Приморском крае.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Пашу
2022-02-01 13:00:53
Однозначно- отлов и усыпление, как в СССР. Страшно местами по Петрозаводску ходить. Вся Перевалка от вокзала до Чапаева-сабачий Разгуляй, Заводская, Сулажгора...
бюджет
2022-02-01 12:09:02
Интересно......Целый абзац словов, а конкретики НОЛЬ. Надо просто заняться утилизацией бродячих псов и ликвидировать ВСЕ приюты.
кир
2022-02-01 13:23:15
бюджет, только так.
Экcперд
2022-02-01 11:32:24
Фрау эмми будет против. Она всегда лишь бы против.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
25.01.2022, 20:30
Крупнейший банк США отказался от рубля
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска

Аналитика

31.01.2022 16:05
Обществоведение
Решающий гол 6
Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.
«Есть риск, что собственник продаст завод» 10
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2022 15:12
Без политики
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
Пациенты Офтальмологического центра Карелии получили возможность приобрести хорошее зрение навсегда с помощью мультифокальных хрусталиков.
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 14
20.01.2022 09:13
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»