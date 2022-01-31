Глава Карелии призвал «бить во все колокола», чтобы предотвратить нападения собак на людей

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился принять «жесткие меры», чтобы не допустить в республике повторения трагедий, произошедших в других регионах России из-за нападения собак на людей.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании правительства.

«Понятно, что проблема должна решаться системно. Здесь, очевидно, какие-то сбои в самом механизме изначально. Поэтому давайте вместе с муниципалитетами, вместе с депутатами ЗС, с нашими федеральными депутатами будем выстраивать понимание, как в системе решать эту проблему… Нужно принимать жесткие меры, если уже дети гибнут. Тут надо бить во все колокола и принимать жестки решения, где-то брать на себя ответственность. Жду от вас конкретных предложений буквально в ближайшие недели», — сказал Парфенчиков, обращаясь к премьер-министру правительства Александру Чепику.

Ранее в Забайкальском крае был введен режим ЧС после того, как 7-летнюю девочку насмерть загрызли бездомные собаки. Вскоре после этого режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бродячих собак был объявлен в Приморском крае.