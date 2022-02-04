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Глава Карелии призвал муниципалитеты сокращать чиновников и увеличивать персонал в соцсфере

Новости. Общество
14:55, 09 Февраля 2022
фото: © Илья Питалев/ТАСС

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Сокращение штата в сельском доме культуры в Пряжинском районе Карелии вызвало критику со стороны главы республики — он рекомендовал местным властям сократить чиновников.

Эту тему Артур Парфенчиков поднял сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития района.

«Надо сократить количество чиновников в муниципалитетах и увеличить за счет этого количество работников культуры и так далее», — сказал Парфенчиков.

Он напомнил, что в Пряже работает два органа местного самоуправления — администрация Пряжинского поселения и администрация Пряжинского района.

«Я никогда не смогу понять, зачем в Пряже две администрации… Тогда чего удивляться, что денег не остается ни на библиотекарей, ни на культурных работников, ни на тех, кто работает с детьми?», — заявил губернатор.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ало гараж
2022-02-09 15:16:06
С Ленина 19 не пробовал начать губернатор ?
Милки Вэй
2022-02-09 15:12:41
Шаг в правильную сторону, вот так по всем районам и поселениям почистить.
Васья
2022-02-09 15:12:26
То сокращал всё и всех . теперь опять куда-то понесло .
самобытнутый
2022-02-09 15:03:16
Це самобытность.
Гость
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