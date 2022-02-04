Глава Карелии призвал муниципалитеты сокращать чиновников и увеличивать персонал в соцсфере

Сокращение штата в сельском доме культуры в Пряжинском районе Карелии вызвало критику со стороны главы республики — он рекомендовал местным властям сократить чиновников.

Эту тему Артур Парфенчиков поднял сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития района.

«Надо сократить количество чиновников в муниципалитетах и увеличить за счет этого количество работников культуры и так далее», — сказал Парфенчиков.

Он напомнил, что в Пряже работает два органа местного самоуправления — администрация Пряжинского поселения и администрация Пряжинского района.

«Я никогда не смогу понять, зачем в Пряже две администрации… Тогда чего удивляться, что денег не остается ни на библиотекарей, ни на культурных работников, ни на тех, кто работает с детьми?», — заявил губернатор.