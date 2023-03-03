Глава Карелии призвал не бояться переезжать в сельскую местность

Артур Парфенчиков рассказал о московском журналисте-международнике, переехавшем в карельскую глубинку и развивающем поселок в Приладожье.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об открытии в поселке Рауталахти сразу двух центров, связанных с подрастающим поколением.

«Владелец компании „Приладожье“ Андрей Коледа на свои средства построил детский культурно-образовательный центр для детей сотрудников своего предприятия, посёлка Рауталахти. А сейчас на различные мероприятия приезжают и ребята из других населённых пунктов Приладожья», — написал руководитель региона на своей странице в соцсети.

По словам Артура Парфенчикова, создатели центра сами ведут там некоторые кружки — например, исторический, поскольку Андрей сам историк по образованию.

«А в мальковом центре уже появились первые малыши. Здесь создано десять новых рабочих мест. Сотрудниками нового предприятия стали жители Медвежьегорска, Питкяранты, Сортавалы, Хийденсельги и, конечно, Рауталахти. Важно, что среди новых работников и выпускники Петрозаводского университета», — рассказал глава Карелии.

Артур Парфенчиков призвал брать пример с владельца компании — в недавнем прошлом журналиста-международника, переехавшего в Карелию из Москвы — брать участки в карельской глубинке и строить дома.