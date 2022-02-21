Глава Карелии призвал подготовить 500 рабочих для компании «Русский лесной альянс»

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что предприятие «Русский лесной альянс» испытывает потребность в новых кадрах из-за расширения мощностей.

Компания «Русский лесной альянс» нуждается в рабочих. Предприятие намерено расширять производство. Карельские власти планируют обеспечить компанию кадрами. Об этом сообщил в соцсети Артур Парфенчиков.

«Нам необходимо подготовить 500 рабочих. Согласитесь, цифра немаленькая даже для Петрозаводска. Таковы потребности деревообрабатывающей компании „Русский лесной альянс“, которая будет расширять свои мощности», — заявил он.

Глава республики рассказал, что компания «Русский лесной альянс» намерена запустить новые производства через три года.

«Сейчас предприятие приступает к реализации крупного инвестпроекта общей стоимостью 5 млрд рублей. Через 3 года планируется запуск лесопильного и фанерного производств мощностью около 100 000 кубометров входящего сырья. Причём это так называемый толстомер, который крайне мало сегодня используется нашей деревообрабатывающей промышленностью. На новых предприятиях будут нужны электрики, слесари, операторы-станочники, маляры, укладчики пиломатериалов. Начать их обучение важно уже сейчас», — сообщил Парфенчиков.

Губернатор поручил профильным министерствам и управлению труда и занятости разработать дорожную карту по взаимодействию работодателя с учебными заведениями и центрами занятости населения. Артур Парфенчиков поставил задачу подготовить адресную программу подготовки квалифицированных рабочих кадров.