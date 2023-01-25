«Зачем будоражить людей?»: глава Карелии отреагировал на заголовки СМИ о преступности

Публикации в СМИ с заголовками о росте преступности не всегда отражают реальную ситуацию в Карелии, заявил глава республики Артур Парфенчиков.

Такое мнение он высказал сегодня на совещании с правительством.

«К сожалению, иногда заголовки почитаешь в средствах массовой информации — в январе резко выросло количество особо тяжких преступлений в Карелии. Прочитал человек, испугался: „Где живу? Можно на улицу выходить?“. А когда читаешь текст, все по-другому. Статистика, это такая тема, как посчитать и как показать. Начинаешь читать — уличная преступность сильно снизилась, преступления против личности снизились, грабежи резко снизились, кражи снизились, количество умышленных убийств снизилось в целом по Карелии. А что выросло? Выросло количество преступлений в сфере наркотиков. Потому что, скорее всего, правоохранительные органы закончили большое уголовное дело и выставили учетные карточки. Может быть, эти наркотики два года назад были зафиксированы, в конечном итоге дело в январе пошло в суд и статистика показала, что действительно зафиксировано большое количество преступлений в сфере наркотиков особо тяжких», — сказал губернатор.

По его мнению, эту специфику статистики следует учитывать в публикациях.

«Заголовок для чего делается? Чтобы люди вздрогнули. Дело же не в правде, а в том, чтобы вздрогнули. Не все же читают статью, главное же заголовок… Очень важно людей в спокойном состоянии держать. Если все нормально, то нормально. Зачем будоражить то лишний раз?.. Мы должны очень бережно относиться к нашему населению. Очень грамотно и объективно это все рассказывать. Не надо лишний раза давать людям какой-то нервный посыл. Надо беречь людей. Словом можно, знаете, и убить», — добавил глава республики.