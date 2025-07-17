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Глава Карелии призвал жителей и гостей республики соблюдать правила пожарной безопасности

Новости. Общество
12:55, 29 Июля 2025
фото: © Правительство Карелии

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Угрозы населенным пунктам региона нет, но ситуация с лесными пожарами остается напряженной из-за сухой и жаркой погоды.

Сегодня Артур Парфенчиков начал заседание Правительства с обращения к жителям и гостям республики максимально соблюдать правила пожарной безопасности:

— Лесопожарная обстановка в Карелии остается напряженной. Угрозы населенным пунктам нет — это самое главное, но из-за жаркой и сухой погоды в республике сохраняется высокий класс пожарной опасности. Только за прошедшие выходные в республике было зарегистрировано 30 возгораний, причиной большинства которых стали сухие грозы. Но есть и пожары, возникшие по вине человека. Я обращаюсь к жителям и гостям Карелии соблюдать правила пожарной безопасности, призываю к ответственному отношению к нашему природному богатству.

Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим и ограничения на пребывание в лесах. Разводить открытый огонь строго запрещено. Нарушителям придется заплатить большие штрафы — жителям грозит от 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 600 тысяч рублей.

Добавим, что сегодня утром Глава Карелии провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В ходе заседания решались вопросы своевременного реагирования на возникновение новых очагов возгорания. Сегодня в Карелии зафиксировано 27 лесных пожаров на общей площади 302 гектара. На тушении задействованы 211 человек и 52 единицы техники.

Вчера был введен режим чрезвычайной ситуации в Муезерском районе, где обстановка наиболее сложная. Крупный лесной пожар возник недалеко от поселка Волома, сегодня планируется его локалазация. Для защиты населенного пункта от огня по поручению Главы Карелии увеличили группировку сил, привлекли дополнительные пожарные расчеты, на месте работают заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Руслан Хусяйнов и куратор района — министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Седлецкий.

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