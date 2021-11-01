Глава Карелии призвал жителей республики принять участие в переписи

Данные очень важны для развития экономики, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Если вы еще не приняли участие в переписи, самое время это сделать. Я заполнил анкету на портале gosuslugi.ru, потратив всего 10 минут. Это очень удобно: вопросы простые и понятные, предложены варианты ответов.

Тех, кто переживает за свои персональные данные, хочу успокоить. Результаты переписи обезличиваются и обрабатываются в обобщённом виде. Но эти данные очень важны для развития экономики и наших населённых пунктов. На их основе мы будем понимать, где строить школы и детские сады, поликлиники и больницы, создавать новые рабочие места. Эти же данные будут учитываться при формировании федерального бюджета и программ развития для регионов. То есть условно, если все дружно расскажем, как много у нас аварийного жилья, сможем претендовать на дополнительную поддержку по программе расселения.

Поучаствовать в переписи можно также, дождавшись переписчика дома или сходив на переписной участок (адреса участков прикрепляю). Если у вас есть вопросы, можно позвонить на телефон горячей линии 8-800-707-20-20.