Глава Карелии: Призыв по мобилизации отца трех детей и отца ребенка-инвалида – это законно

Руководитель республики Артур Парфенчиков высказал свою позицию по мобилизации многодетных и имеющих на иждивении детей-инвалидов.

Вопрос о возможности отсрочки для таких категорий, как родители трех детей и родители детей-инвалидов прозвучал в ходе прямой линии, которую в минувшую среду провели глава Карелии Артур Парфенчиков и военком республики Андрей Артемьев.

По словам руководителя республики, мобилизация регламентируется федеральным законодательством, где сегодня нет ограничений по призыву для семей с детьми-инвалидами и семьям с тремя детьми. При этом еще в сентябре Парфенчиков рекомендовал не призывать граждан этой категории.

«Понимаете, мобилизация – это тот процесс, который идет быстро. К сожалению, были случаи, когда при отсутствии четких установок в законодательстве, призыв проходил и отца ребенка-инвалида, и отца трех детей. Письмо, рекомендация главы - это одно, а федеральный закон – это другое. Да, в индивидуальном порядке мы отслеживали, и нам удавалось исключить призыв, но не всегда. После разъяснений генштаба мы соответствующую работу провели. Мобилизованных с тремя детьми вернули», - рассказал глава Карелии.

При этом, по словам Парфенчикова, призыв отца трех детей, как и призыв отца ребенка-инвалида, – это законно.

«Можно не соглашаться с этим и предполагать, что было бы правильнее дополнить закон соответствующими ограничениями. Но пока этого не произошло. Поэтому наши действия в рамках рекомендательных решений, к сожалению, где-то давали сбой», - заявил Артур Парфенчиков.

Ранее военком Карелии разъяснил, почему продолжают приходить повестки после завершения мобилизации.