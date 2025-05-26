Глава Карелии прокомментировал обрушение мостов в Курской и Брянской областях

Причинами обоих ЧП он назвал подрывы.

Обрушение мостов, напомним, произошло накануне. В результате погибли семь человек, более 60 пострадали.

Чудовищными трагедиями назвал оба ЧП губернатор Карелии Артур Парфенчиков.

"В обоих случаях - подрывы мостов и крушение составов. Есть погибшие и пострадавшие, среди них - дети. Родным погибших - сил выстоять и наши глубокие соболезнования. Пострадавшим - выздоровления. Карелия мыслями и душой с вами. Виновных отморозков найдут - возмездие их настигнет, в этом можно не сомневаться", - заявил глава Карелии.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост обрушился в Брянской области. По данным МЖД, из-за этого рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда №86, следовавшего по маршруту Климов - Москва. На текущий момент, по данным губернатора региона Александра Богомаза, известно о семи погибших и 69 пострадавших. Причиной обрушения моста, по словам Богомаза, стал подрыв.

Позднее ночью произошло обрушился железнодорожный мост в Курской области во время движения по нему грузового состава. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, один из машинистов получил травмы ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.

Возбуждены головные дела. Рассматривать их будет Главное управление Следкома России.