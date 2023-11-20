Глава Карелии прокомментировал ситуацию на пунктах пропуска на границе с Финляндией

Все органы власти и силовые ведомства работали скоординированно.

Глава Карелии в своем профиле в соцсети «Вконтакте» прокомментировал ситуацию с мигрантами на пунктах пропуска на границе с Финляндией.



Как напомнил глава региона, минувшей ночью в связи со скоплением мигрантов у международного пункта пропуска Люття силами регионального МЧС был организован пункт обогрева.

«К настоящему моменту он расформирован, скопления беженцев на приграничных территориях нет. Мигранты, у которых после проверки паспортов выявлены нарушения, задержаны сотрудниками МВД», — сообщил руководитель республики.



Артур Парфенчиков отметил, что все органы власти и силовые ведомства Карелии провели скоординированную и оперативную работу.

«Ситуацию продолжаем держать на контроле. Хотя, конечно, весьма сложно здраво объяснить позицию наших западных соседей, которые создают подобные ситуации, нарушая собственные правила миграционной политики», — написал глава Карелии.