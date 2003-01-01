Глава Карелии взял под личный контроль ситуацию с массовым заражением школьников в Новой Вилге

Артур Парфенчиков поручил муниципалитетам взять на контроль проведение противоэпидемиологических мероприятий в школах.
27 школьников начальных классов в школе в Новой Вилге 2 октября были отправлены на амбулаторное лечение. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.
— Сейчас дети и их семьи находятся под наблюдением медиков, течение заболевания лёгкое. В Республиканскую и инфекционную больницу госпитализирован один ребёнок, его состояние ближе к удовлетворительному, — сообщил Артур Парфенчиков.
Специалисты Прионежского филиала Республиканской больницы им. В. А. Баранова выполнили все противоэпидемические мероприятия. Обстоятельства и причины происшедшего выяснит прокуратура республики — проверка идёт. По её итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Управление Роспотребнадзора также приступило к проведению эпидемиологического расследования причин и условий группового заболевания детей острой кишечной инфекцией.
— В связи со случившимся прошу глав муниципалитетов взять на личный контроль проведение противоэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях республики. Особое внимание уделить пищеблокам, — написал в соцсетях глава Карелии.
Напомним, 2 октября, в поселке Новая Вилга Прионежского района 27 учащихся начальных классов местной школы № 3 заболели кишечной инфекцией. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту обращения в медицинское учреждение учеников средней школы с признаками кишечной инфекции. В настоящее время следователями произведен осмотр пищеблока и иных помещений учебного учреждения, изъята необходимая документация по ведению учета пищевой продукции, допрашиваются работники из числа администрации школы и организации, оказывающей услуги по предоставлению питания для школьников.