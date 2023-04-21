Глава Карелии прокомментировал в соцсети отставку Владимира Любарского

Глава республики: «Возвращайся живым и здоровым!»

Как сообщил руководить региона, депутаты Петросовета приняли отставку Владимира Любарского, он уходит добровольцем на СВО.

Временно исполнять обязанности главы города будет его заместитель — Инна Колыхматова.

«Эта отставка — решение непростое и для города, и для республики, и для меня лично. Но сегодня я поддерживаю его выбор. Владимир Константинович — близкий мне человек, вместе с ним плечом к плечу на службе очень давно. Надежный, честный, искренний», — написал губернатор.

«Друже, возвращайся живым и здоровым! Желаю быть верным своей забайкальской присяге, — пожелал Артур Парфенчиков. — Буду молиться».