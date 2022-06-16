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Глава Карелии прокомментировал выступление президента России на ПМЭФ – 2022

Новости. Общество
12:09, 18 Июня 2022
фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

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Развитие экономики, поддержка предпринимателей и семей с детьми, модернизация ЖКХ – план общей работы для регионов РФ.

В минувшую пятницу, 17 июня, президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума. В заседании принял участие глава Карелии Артур Парфенчиков. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» руководитель региона поделился впечатлениями, выделив основные для республики тезисы выступления.

«Выступление Владимира Путина, вне всякого сомнения – центральное событие Форума. Президент России говорил не просто с участниками #ПМЭФ, а со своей страной – во-первых. И, во-вторых, со всем миром. Причем делал это четко, сильно, вселяя уверенность и спокойствие. У президента нашлись слова для каждого – все, кто был в зале, четко понимали, что нужно делать для победы России», – отметил Артур Парфенчиков.

В числе центральных высказываний глава республики выделил оценку президентом состояния российской экономики, которая успешно приспосабливается к новым условиям. Это может подтвердить и пример Карелии, активно работающей в сфере импортозамещения. Как напомнил Артур Парфенчиков, делегация республики недавно вернулась из Ирана, где заключила несколько важных соглашений

Из Фонда национального благосостояния власти России выделят 120 миллиардов рублей на инфраструктурные проекты.

«Думаю, все главы регионов воодушевились, услышав эти слова. Это реальная комплексная поддержка регионов – капитальное строительство, улучшение инфраструктуры, новые возможности для развития и, главное, работа для людей», – пояснил руководитель республики.

Президент подтвердил масштабные планы по перенастройке логистической системы России – и в этом процессе у Карелии с ее выходом к морю и наличием Беломорско-Балтийского канала одна из ключевых ролей.

Расширение экономических свобод и снижение административной и силовой нагрузки на бизнес помогут противостоять антироссийским санкциям. В частности, Владимир Путин анонсировал серьезные изменения в УК и УПК, связанные со смягчением уголовного преследования по так называемым бизнес-статьям.

«Предпринимательское сообщество давно ждет этих изменений. Нельзя разрушать дело жизни из-за простых подозрений. Нельзя арестовывать людей, если они реально не представляют опасности для общества. Я сталкивался с такими историями во время своей работы на посту Главы республики. Знаю, насколько болезненно и трагически бывает, когда начинается «кошмарение» бизнеса, – написал Артур Парфенчиков. – И надо просто положить конец практике необоснованного возбуждения уголовных дел. Президент прямо сказал, что если дело не доведено до суда, значит оно было орудием незаконного воздействия на бизнес. Однозначный сигнал нашим правоохранительным органам».

Чрезвычайно важны для общества поручение президента о дополнительных мерах поддержки семей с детьми и объявление нового этапа модернизации ЖКХ – эти темы получат развитие в ближайшее время.

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