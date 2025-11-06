Глава Карелии проконтролировал благоустройство общественных территорий в Петрозаводске

В столице Карелии преображают парки Добрынинский, Зарецкий, Беличий остров, а также Курганский мост.

Благодаря инициативе жителей города и при поддержке Правительства региона они становятся более комфортными и современными. Глава республики Артур Парфенчиков лично контролирует ремонтные работы на объектах.

В столице Карелии продолжается активное развитие общественных территорий. За счет федеральных и региональных средств по инициативе местных жителей и при поддержке Правительства Карелии популярные места отдыха для горожан становятся более привлекательными и современными.

Так, в парке Беличий остров специалисты обустроили зону отдыха у пруда, вдоль пешеходных дорожек от улицы Ровио до Карельского проспекта установили фонари, скамейки и урны, шахматный стол, а также посадили новые деревья. Работы выполнили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По инициативе Главы республики Артура Парфенчикова Петрозаводску была выделена субсидия на благоустройство Зарецкого парка и Курганского моста. Мост обновлен и уже открыт для пешеходов, а в парке подрядчик завершает ремонт и установку лестниц, ведущих к пойме реки Лососинка. Для удобства прогулок центральную часть парка и дорожки вдоль реки выложат брусчаткой. В центре установят 28 фонарей. Любители активных видов спорта смогут играть в волейбол и настольный теннис — площадки для этих видов спорта также предусмотрены. Срок выполнения работ — до конца ноября 2025 года.

Скоро новая детская игровая площадка и скейт-парк украсят Добрынинский парк. Подрядчик уже демонтировал старое оборудование и завершает земляные работы.

Артур Парфенчиков лично контролирует ход выполнения строительных и ремонтных работ. Совместно с Главой Петрозаводска Инной Колыхматовой он проверил объекты благоустройства.

— Город развивается, и наша задача — делать его более современным и комфортным для жителей, — отметил руководитель региона. — В ближайших планах — ремонт Казарменского моста, благоустройство Государева сада и территории у строящегося Храма Казанской иконы Божией Матери на Кукковке.