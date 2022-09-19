Глава Карелии просит помочь «Учителю года» из Петрозаводска

Артур Парфенчиков призвал жителей республики поддержать учителя петрозаводского лицея № 1 на всероссийском конкурсе.

Учитель русского языка и литературы петрозаводского лицея № 1 представляет Карелию на всероссийском конкурсе «Учитель года». Он стартует 21 сентября в Тюмени. Об этом пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Наталья — талантливый педагог, в этом году стала лучшей на региональном этапе конкурса. Уверен, она достойно справится со всеми испытаниями. Давайте поможем нашей землячке на пути к победе. Для этого нужно проголосовать за ее видеовизитку на сайте конкурса», — пишет Парфенчиков.

Испытания первого тура всероссийского конкурса «Учитель года» пройдут с 22 по 27 сентября: учителя проведут для тюменских школьников уроки по своим предметам и организуют креативные внеурочные занятия. По итогам первого тура определятся 15 лауреатов. Им предстоят испытания второго тура.

По итогам этих испытаний определят пять призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа. В рамках финального испытания «Педагогический совет» они обсудят с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию.

Имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России–2022», обладателя главного приза — Большого хрустального пеликана, будет объявлено 5 октября.