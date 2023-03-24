Глава Карелии просит жителей Сортавалы присылать ему вопросы и предложения по развитию города

Артур Парфенчиков обратился к жителям Сортавалы с просьбой присылать ему на страницу вопросы и предложения по развитию города, чтобы потом обсудить все на онлайн-совещании.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в понедельник, 27 марта, пройдет онлайн-совещании, на котором будут обсуждаться вопросы развития территории города Сортавала.

Глава республики обратился к пользователям соцсетей с просьбой присылать предложения и вопросы по теме развития Сортавалы ему в комментариях к посту.

Трансляция совещания будет доступна на странице Артура Парфенчикова и в паблике Сортавальского района. Начало 27 апреля в 10.00.