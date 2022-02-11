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Глава Карелии проведет онлайн-совещание по проблемам Кондопожского района

Новости. Общество
08:05, 18 Февраля 2022

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Глава Карелии Артур Парфенчиков 18 февраля проведет онлайн-совещание по вопросам социально-экономического развития Кондопожского района.

Как пояснили в пресс-службе правительства, участники совещания «обсудят социально-экономическое развитие Кондопожского района, проблемы, волнующие жителей, и точки роста территории».

Трансляция будет доступна на официальной странице главы Карелии в ВКонтакте.

Начало в 09.00.

Ранее глава Карелии провел серию таких же совещаний, посвященных проблемам других районов республики.

 

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