Глава Карелии проведет онлайн-совещание по проблемам Кондопожского района

Глава Карелии Артур Парфенчиков 18 февраля проведет онлайн-совещание по вопросам социально-экономического развития Кондопожского района.

Как пояснили в пресс-службе правительства, участники совещания «обсудят социально-экономическое развитие Кондопожского района, проблемы, волнующие жителей, и точки роста территории».

Трансляция будет доступна на официальной странице главы Карелии в ВКонтакте.

Начало в 09.00.

Ранее глава Карелии провел серию таких же совещаний, посвященных проблемам других районов республики.