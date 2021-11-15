Глава Карелии проведет прямую линию 22 декабря

Артур Парфенчиков подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы жителей республики в ходе прямой линии

По сообщению правительства Карелии, 22 декабря в 18.20 состоится прямая линия главы республики Артура Парфенчикова. Руководитель региона ответит на вопросы, которые поступят от жителей республики. Также будут обсуждаться итоги 2021 года.

Трансляция прямой линии будет доступна на каналах ОТР, САМПО ТВ 360°, в группе «Республика Карелия» в социальной сети «ВКонтакте» и на странице Артура Парфенчикова.

Вопросы, в том числе записанные на видео, жители могут присылать в личные сообщения группы Центра управления регионом Республики Карелия: https://vk.com/wall-201493461_1571

Начало прямой линии в 18.20.