890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
В Карелии будут судить бывшую сотрудницу МВД, которая скрыла преступление 2
Сегодня 07:35
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО) 10
14.12.2021 18:09
Глава Минстроя Карелии сообщил о ликвидации крупной аварии на водопроводе в Кеми 2
14.12.2021 20:06
Неизвестные в Петрозаводске вырубили маленькие елочки и бросили на газоне (ФОТО) 5
Сегодня 08:51

Глава Карелии проведет прямую линию 22 декабря

Новости. Общество
10:33, 15 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Артур Парфенчиков подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы жителей республики в ходе прямой линии

По сообщению правительства Карелии, 22 декабря в 18.20 состоится прямая линия главы республики Артура Парфенчикова. Руководитель региона ответит на вопросы, которые поступят от жителей республики. Также будут обсуждаться итоги 2021 года.

Трансляция прямой линии будет доступна на каналах ОТР, САМПО ТВ 360°, в группе «Республика Карелия» в социальной сети «ВКонтакте» и на странице Артура Парфенчикова.

Вопросы, в том числе записанные на видео, жители могут присылать в личные сообщения группы Центра управления регионом Республики Карелия: https://vk.com/wall-201493461_1571

Начало прямой линии в 18.20.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-12-15 11:24:30
" О нашей работе будут судить не по делам, а по разговорам..." проговорился (по Фрейду) на инаугурации один из губернаторов.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах

Аналитика

14.12.2021 15:09
Обществоведение
«Зеленую тропу» хотят залить асфальтобетоном 15
Власти Карелии намерены построить автомобильную дорогу на одном из самых живописных участков городских лесов Петрозаводска.
«Помогать и погонять» 2
14.12.2021 14:55
Помнить о войне, чтобы был мир 
14.12.2021 13:22
«В этом доме сохранился отпечаток Гаскойна» 7
10.12.2021 15:57
«Коронавирусные» деньги: как будут выплачивать компенсации за ноябрьские каникулы 3
10.12.2021 10:05
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 21
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»