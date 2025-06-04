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Глава Карелии проверил ход благоустройства парка Аурайоки в Лахденпохье

Новости. Общество
11:30, 06 Июня 2025

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На территории стартовал первый этап работ по созданию комфортной и современной инфраструктуры. Парк станет точкой притяжения для жителей и гостей города — любителей прогулок на природе и активного отдыха.

5 июня в ходе рабочей поездки в Лахденпохский район Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил ход благоустройства парка Аурайоки. В 2024 году проект вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории «Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек включительно». Средства на реализацию в размере 70 млн рублей выделены из федерального бюджета.

Генеральным подрядчиком выступает ООО «Свой дом» из Петрозаводска. На сегодняшний день строительная компания приступила к первому этапу благоустройства. Сейчас подрядчик ведет земляные работы и удаляет аварийные деревья.

Глава администрации Лахденпохского муниципального района Оксана Жесткова доложила Артуру Парфенчикову, что работы по комплексному благоустройству территории идут по запланированному графику.

— Проведение работ по расчистке территории парка — важное и необходимое мероприятие, направленное на благоустройство городской среды и создание условий для комфортного отдыха жителей и гостей города. Однако не менее важно при этом бережно относиться к природным ресурсам, сохранять экологическое равновесие. Мы стремимся к тому, чтобы развитие города шло в гармонии с природой: убирая аварийные деревья, мы должны защитить уникальную экосистему парка. Только так мы сможем создать комфортную и здоровую окружающую среду для нынешнего и будущих поколений, — подчеркнула Оксана Жесткова.

В ходе благоустройства в парке обновят существующую смотровую площадку и мост со стороны Садовой улицы. Новый мост построят со стороны Холмистой улицы. В парке обустроят пешеходные дорожки и территорию возле родника. Также здесь разместят детскую площадку и скейт-зону. Будет благоустроена зона отдыха у воды, облагорожен родник, установлены беседки для тихого отдыха, скамейки, урны и другие малые архитектурные формы.

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