Глава Карелии проверил ход модернизации на целлюлозном заводе в Питкяранте

Во время рабочей поездки в Питкярантский округ Артур Парфенчиков ознакомился с ходом модернизации оборудования, направленной не только на снижение себестоимости продукции, но и повышение экологической безопасности.
Как сообщил генеральный директор завода Константин Малышев, предприятие уверенно развивается.
— Проект газификации завершён, на днях будет пущена вторая очередь, — сказал генеральный директор. — Несмотря на санкции и переориентацию рынка, завершаем проект по установке новых электрофильтров для улучшения очищения воздуха. В январе следующего года начнется поставка оборудования.
Артур Парфенчиков подчеркнул, что модернизация системы завода должна включать в себя обеспечение экологической безопасности.
— Предприятие стабильно работает. В новых экономических условиях переориентировалось на новые рынки, — сказал руководитель региона. — Важно, чтобы при наращивании объемов производства было использовано самое современное оборудование для сохранения чистоты окружающей среды.
Напомним, установка новых электрофильтров позволит существенно сократить выброс вредных веществ в атмосферу, способствуя улучшению экологической обстановки.
Добавим, в течение 2025 года на заводе были успешно реализованы ранее начатые проекты по обеспечению газом предприятия и обновлению оборудования древесно-подготовительного цеха. Стартовали масштабные мероприятия по модернизации содорегенерационного котла, системы промывки целлюлозной массы, участка каустизации. В лесном цеху введена в эксплуатацию новая линия изготовления технологической щепы — ключевого компонента производственного процесса целлюлозы. Основной задачей модернизации стало повышение производительности. Сейчас на предприятии производится порядка 2000 кубических метров технологической щепы ежедневно, а также улучшены её качественные характеристики благодаря внедрению современной рубильной машины фирмы «Андритц» с горизонтальным способом подачи древесины. В результате преобразований две устаревшие рубительные установки заменены одной, обладающей большей мощностью и эффективностью.
Не менее важным является проект по складу сульфата. На сегодняшний день на площадку доставлены силосы — внушительные емкости, предназначенные для хранения сыпучего сульфата. В настоящее время развернута активная фаза их сборки, требующая высокой точности и соблюдения технологических норм. Ведутся работы по монтажу электрических схем, обеспечивающих автоматизированное управление всеми процессами на складе.