Глава Карелии проверил ход строительства межпоселкового газопровода в Питкяранте

Во время рабочей поездки в Питкярансткий округ Артур Парфенчиков проинспектировал ход работ на газораспределительной станции «Питкяранта». Объект находится на завершающей стадии строительства.
Глава Карелии подчеркнул экономическую и социальную значимость газораспределительной станции для жителей округа.
— Межпоселковый газопровод от газораспределительной станции «Питкяранта» обеспечит природным газом 3 населенных пункта — деревни Салми, Ууксу и Ряймяля, — сказал Артур Парфенчиков. — Планируем перевести котельные Ряймиля и Салми на газ к концу года. Он является самым дешевым топливом, поэтому у жителей этих территорий будет возможность экономии на энергоресурсах. Социально не защищенные категории граждан будут иметь льготы при подключении своих домовладений к газу.Как сообщил генеральный директор «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров, объект готов на 99%. Здесь смонтировано и уложено 43 из 43,25 км газопровода, завершены работы по монтажу четырех газораспределительных пунктов, проведены предварительные испытания построенных участков газопровода и газорегуляторных пунктов.
Напомним, участок был непростым с точки зрения выполнения работ Строительство осложнилось необходимостью прокладки газопровода под железной дорогой методом наклонно направленного бурения. Буровые работы ведутся на глубине более 5 метров под железнодорожным полотном. Юрий Азаров рассказал, что это не первый объект в республике, где компания столкнулась со сложнейшими геологическими условиями работы — высокой твердостью скальных пород, подвижностью грунтов.
— Только благодаря опыту работы подрядной организации в сложных условиях на острове Сахалин и на островах Курильского архипелага, с пятой попытки удалось пройти пилотным бурением весь участок. Сейчас производится расширение скважины до нужного диаметра для протаскивания защитного футляра газопровода. Расширение выполнят поэтапно и диаметр скважины будет доведен до проектного размера 650 мм, — сообщил Юрий Азаров.
Добавим, по предварительным прогнозам возможность подачи газа в котельные Салми и Ряймяля будет обеспечена до конца декабря 2025 года с последующим подключением жителей Салми, Ууксу и Ряймяля к природному газу по программе социальной догазификации.