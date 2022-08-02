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Глава Карелии проверил ход строительства важных социальных объектов Петрозаводска

Новости. Общество
07:50, 05 Августа 2022
фото: Правительство Карелии

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Строительство блоков «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке, здания судебно-медицинской экспертизы, а также двух домов на улице Боровой идет по графику.

В четверг, 4 августа, глава Карелии Артур Парфенчиков проверил ход работ на трех строительных площадках Петрозаводска, где возводятся крупные и значимые объекты.

На Древлянке продолжается реконструкция блоков «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой. Начальник строительства компании ООО «Медкон» Сергей Захаров сообщил, что сейчас на объекте идут работы по устройству  наружных инженерных сетей. Также проводится демонтаж и монтаж плит покрытий, перекрытий, демонтаж старых фундаментных плит и монтаж новых, усиление фундамента.

- Стратегическая задача на ближайшие два месяца – закрыть тепловой контур, сделать кровлю, поставить окна и включить отопление, чтобы в зимний период вести работы в отапливаемых помещениях внутри здания, - рассказал Сергей Захаров.  

В правительстве республики напомнили, блок «А» передадут Республиканской больнице имени В. А. Баранова, и по просьбе его руководства в здании надстраивается целый этаж для хирургического отделения. Блок «Б» передадут детской поликлинике, которая сегодня находится в Детской республиканской больнице.

Еще один значимый объект, который строится в столице Карелии, - Бюро судебно-медицинской экспертизы. В двухэтажном здании предусматриваются отделение судмедэкспертизы, судебно-гистологическое отделение, ритуальный блок, бытовые, административные и технические помещения. Подрядчик - АО «Специализированный застройщик «Строительное предприятие №1» - работает с опережением графика.

Раньше установленных сроков идут строительные работы и на улице Боровой, где возводятся два монолитных дома на 360 квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Строительство ведет ООО «Урбан Девелопмент», входящее в карельский Холдинг «Лотос».  В августе строители завершат возведение «коробок» обоих зданий. В феврале 2023 года начнется внутренняя отделка помещений.

- Новые дома на улице Боровой позволят расселить 80% оставшихся квартир в аварийных домах, признанных таковыми до 2017 года.  Сюда переедут более 960 человек, проживающих в Петрозаводске. Стройка ведется своевременно и качественно. Передавать ключи от квартир новоселам планируем в третьем-четвертом квартале 2023 года, - доложил главе Карелии министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов.

Артур Парфенчиков отметил важность всех строящихся объектов.

- Строительство нового здания Бюро судебно-медицинской экспертизы позволит решить многолетнюю проблему переноса учреждения из исторического центра Петрозаводска и улучшить условия работы сотрудников. Чтобы ускорить ввод объекта в эксплуатацию, поставил карельскому Минстрою задачу оперативно решать проблему присоединения здания к инженерным сетям, -  сообщил глава Карелии.  

Руководитель региона подчеркнул, что, несмотря на проблемы, которые выявляются при реконструкции долгостроя на Лесном проспекте,  основные работы здесь будут закончены по графику - в следующем году.

- В результате в Петрозаводске появится хорошее современное медицинское учреждение. Здесь получат свое развитие несколько направлений Республиканской больницы, что имеет большое значение для медицины всей Карелии, а открытие детской поликлиники важно для петрозаводчан, - сказал Артур Парфенчиков.

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