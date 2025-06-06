Глава Карелии проверил начало благоустройства по нацпроекту общественных территорий

Артур Парфенчиков и Инна Колыхматова обсудили с инициативными горожанами вопросы реализации благоустройства городских общественных территорий, ставших в прошлом году победителями голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году в Петрозаводске благоустроят Терманский сквер, расположенный в отдаленном микрорайоне города — Сулажгорском кирпичном заводе. Сегодня на общественной территории подрядчик проводит необходимые подготовительные работы.

Артур Парфенчиков обсудил с местными жителями детали будущего проекта.

— Здесь будет красивая, комфортная территория для семейного отдыха на природе: хорошая дорога, освещение, для удобства жителей установят скамейки. Будет беседка, костровые площадки, удобный спуск к воде, — рассказала Фаина Елисеева, представитель инициативной группы жителей микрорайона СКЗ.

Украшением Терманского сквера станет вишневая аллея с фотозоной. Здесь планируют обустроить площадку для проведения выездных бракосочетаний.

В Тихом сквере на улице Калинина полным ходом идут земляные работы, обустройство лестничного спуска. В сквере выполнят озеленение, оборудуют дренажную систему, освещение, установят скамейки для отдыха и урны. Работы в скверах выполняет ООО «Дорожно-строительная Компания». Завершить их планируют осенью.

В ближайшее время начнутся работы в парке «Беличий остров» — это третья общественная территория Петрозаводска — лидер голосования.

Всего в 2025 году в республике благоустроят 43 пространства, 16 из которых — проекты-победители всероссийского онлайн-голосования.