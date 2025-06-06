здоровье работа экология
реклама на сайте
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00
Автовокзал Петрозаводска опубликовал новое расписание автобусов
26.06.2025 13:40

Глава Карелии проверил начало благоустройства по нацпроекту общественных территорий

Новости. Благоустройство
18:00, 30 Июня 2025
фото: © пресс-служба правительства Карелии

Новости партнеров

 Артур Парфенчиков и Инна Колыхматова обсудили с инициативными горожанами вопросы реализации благоустройства городских общественных территорий, ставших в прошлом году победителями голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году в Петрозаводске благоустроят Терманский сквер, расположенный в отдаленном микрорайоне города — Сулажгорском кирпичном заводе. Сегодня на общественной территории подрядчик проводит необходимые подготовительные работы.

Артур Парфенчиков обсудил с местными жителями детали будущего проекта.

— Здесь будет красивая, комфортная территория для семейного отдыха на природе: хорошая дорога, освещение, для удобства жителей установят скамейки. Будет беседка, костровые площадки, удобный спуск к воде, — рассказала Фаина Елисеева, представитель инициативной группы жителей микрорайона СКЗ.

Украшением Терманского сквера станет вишневая аллея с фотозоной. Здесь планируют обустроить площадку для проведения выездных бракосочетаний.

В Тихом сквере на улице Калинина полным ходом идут земляные работы, обустройство лестничного спуска. В сквере выполнят озеленение, оборудуют дренажную систему, освещение, установят скамейки для отдыха и урны. Работы в скверах выполняет ООО «Дорожно-строительная Компания». Завершить их планируют осенью.

В ближайшее время начнутся работы в парке «Беличий остров» — это третья общественная территория Петрозаводска — лидер голосования.

Всего в 2025 году в республике благоустроят 43 пространства, 16 из которых — проекты-победители всероссийского онлайн-голосования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.06.2025, 23:00
Бабайка против лабубу - Сергей Жуков решил запатентовать новую игрушку
23.06.2025, 14:30
Гигантскую щуку поймали рыбаки в Карелии
23.06.2025, 17:50
В Абхазии уволили чиновницу, раскритиковавшую русских туристов
23.06.2025, 10:55
Лев напал на владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму
27.06.2025, 11:00
Жители карельской деревни возмущены выделением земельных участков у исторической часовни
27.06.2025, 09:50
На Земле началась магнитная буря

Чтиво

26.06.2025 15:53
Без политики
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
В этом году республика стала площадкой для грандиозных событий, где людей объединяет музыка, искусство и любовь к национальным традициям.
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
Бревет – это не соревнование! О новом виде веломарафонов, который развивается в Карелии
17.06.2025 16:54
архив чтиво

Медиа

День города Петрозаводска и день республики Карелия, вечерний концерт на набережной
29.06.2025 09:14
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение