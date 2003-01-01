Реклама на сайте
Глава Карелии проверил работу модернизированного кадрового центра в Лахденпохье
Сегодня 14:15 Общество
Поделиться

Артур Парфенчиков обсудил с сотрудниками центра вопросы ранней профориентации подростков и дальнейшей их реализации на рынке труда с целью закрепления молодежи на местах.

фото: © Правительство РК

В ходе рабочей поездки в Лахденпохский район Артур Парфенчиков проверил работу комплексного модернизированного кадрового центра.

В 2024 году Республика Карелия в числе 12-ти пилотных регионов приняла участие в проекте комплексной модернизации службы занятости населения по нацпроекту «Демография». В 13-ти кадровых центрах, в том числе в Лахденпохском, был выполнен текущий ремонт, в 2-х кадровых центрах — Сортавала и Лоухи — капитальные ремонты. Все кадровые центры приведены их к единому фирменному стилю «Работа России», полностью поменялись подходы в работе с соискателями. Клиентоцентричность и ориентированность на результат стали основными принципами работы обновленных кадровых центров.

Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова сообщила, что кадровый центр стал не только местом, где каждый соискатель и работодатель получает комплекс мер поддержки, но и общественным пространством для разных категорий граждан.

— Кадровые центры оснащены новым оборудованием, цифровыми сервисами, помещениями для проведения встреч, индивидуальных консультаций, — сказала руководитель ведомства. — Клиентоцентричный подход к каждому клиенту дает возможность пополнять коллективы предприятий и организаций кадрами, молодежи — сделать выбор будущей профессии, а соискателям — реализовать себя на рынке труда. При содействии кадровых центров граждане могут получить новые профкомпетенции по нацпроекту «Кадры». В ближайшее время под запросы работодателей здесь начнутся курсы для горничных, по другим востребованным направлениям.

Ведущий консультант по вопросам занятости Алеся Мехнина отметила, что обновленный кадровый центр тесно сотрудничает с работодателями, детьми и молодежью.

— На сегодняшний день на рынке труда представлено 65 вакансий, в основном, рабочих направлений. Работодателям нужны электромонтеры, мастера, слесари, — отметила Алеся Мехнина. — На рыбное предприятие АО «Кала Ранта» не так давно при нашем содействии трудоустроился эколог, также здесь работают в свободное от учебы время и подростки. Всего в районе трудятся 39 детей и подростков: в образовательных учреждениях, в АУ РК «Кареллесхоз» и в других организациях. В кадровом центре мы проводим много мероприятий для детей, подростков, молодежи. Важно, чтобы подрастающее поколение в будущем оставалось работать в родных местах, поэтому очень важна ранняя профориентация.

Напомним, в 2025 году продолжительность ожидания трудоустройства в районе сократилась с 2,8 месяцев до 2,2 месяцев. С начала этого года в кадровом центре проведено 15 мероприятий для детей и подростков, оказано 33 мер поддержки работодателям.

