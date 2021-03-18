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Глава Карелии раскритиковал районы за срыв программы благоустройства

Новости. Общество
10:11, 19 Марта 2021
фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия
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Артур Парфенчиков потребовал не давать в следующем году деньги районам, которые не успели освоить средства, выделенные на реализацию программы "Комфортная городская среда".

 

Артур Парфенчиков возмутился позицией районных чиновников, которые не смогли справиться с освоением денежных средств, выделенных на программу "Комфортная городская среда". Губернатор пояснил, что местные власти затянули время и допустили срыв сроков.

Об этом губернатор заявил в ходе совещания по вопросам реализации в республике программы "Комфортная городская среда", расселения аварийного фонда и ввода нового жилья. Мероприятие состоялось 18 марта.

На совещании министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов заявил, что власти нескольких районов Карелии не успевают заключать контракты на реализацию проектов благоустройства.

Как пояснил Россыпнов, Карелия намерена потратить на мероприятия по благоустройству в рамках программы "Комфортная городская среда" в 2021 году почти 160 млн рублей. Предполагается привести в порядок 80 общественных территорий и 101 двор. Однако не по всем объектам заключены контракты.

"То есть всего 181 объект. Из них в настоящее время законтрактовано 155 объектов. Где у нас есть проблема: Чупинское поселение, Питкярантское поселение, на утро была Сегежа. Сейчас в режиме онлайн мне докладывали, что Сегежа, по-моему, два контракта из четырех заключила. Вяртсильское поселение – неоднократно мы с главой района по этому поводу общались. Почему это важно. Вот этот срок – первое апреля – это срок контрольный на уровне Минстроя и вице-премьера. И каждый четверг анализируется статистика по уровню контрактации. При нарушении срока контрактации первого апреля, что мы не можем себе позволить, это отразится на репутации всего региона", - заявил Россыпнов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сказал, что данная ситуация грозит потерей выделенных республике денежных средств.

"Здесь вопрос какой: мы потеряем эти деньги", - заявил Артур Парфенчиков о выделенных суммах, которые не успевают освоить районные власти. Он пояснил, что региональным властям проще изъять эти средства и передать тем, кто успеет реализовать проекты.

"Я предлагаю тем районам, которые протянули с "КГС" (программа "Комфортная городская среда" - ред.) в этом году, на следующий год денег не давать. Не давать просто. Вот тем, кто сегодня заставил нас находиться в такой ситуации, денег не давать. Просто исключить. Кто до 15 марта не сделал, - всё, на следующий год выпадает из программы "Комфортная городская среда". По-другому не научим", - сказал Артур Парфенчиков.

С 26 апреля по 30 мая жители Петрозаводска смогут выбрать, какие общественные территории благоустроят в 2022 году. Голосование пройдет на единой для всей страны платформе 10.gorodsreda.ru

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