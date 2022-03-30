Глава Карелии раскритиковал Россельхознадзор, который наказывает власти за запущенные сельхозземли

Кампания по изъятию у недобросовестных собственников земель сельхозназначения в Карелии обернулась против муниципальных властей — Россельхознадзор наказывает их за неудовлетворительное состояние угодий.

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает это несправедливым и раскритиковал Россельхознадзор на заседании правительства.

«Пока эта земля в непонятном статусе болтается, где-то есть арендаторы, где-то есть паи, где-то бесхозность, Россельхознадзора нет. Как только мы эту землю консолидируем…оформляем ее либо в государственное ведение, либо в муниципальное, тут появляется Россельхознадзор и начинает накладывать огромные штрафы на наши муниципальные поселения за то, что земля находится в таком состоянии. Ну, это же, во-первых, не ответственность муниципалитета. Они не являются сельхозпереработчиками, они не могут быть субъектами априори. Даже сейчас в рамках действующей статьи привлечение к ответственности муниципалитета — это юридический нонсенс. Но они и фактически не могут за это отвечать, потому что десятки лет земля зарастала лесом, а муниципалитет вдруг отвечает за то, что это произошло, когда земля была даже у недобросовестного арендатора или собственника», — сказал губернатор.

Он дал поручение министерству имущественных и земельных отношений Карелии оказать помощь муниципальным органам власти обжаловать в прокуратуру действия Россельхознадзора.

Так же глава Карелии предложил подготовить изменения в законодательстве, чтобы оградить муниципалитеты от подобных претензий.

Помочь в решении этой проблемы пообещала депутат Госдумы Валентина Пивненко, участвовавшая в заседании правительства. Она готова направить в правительство России запрос об обоснованности мер административного воздействия, которые применяет Россельхознадзор.